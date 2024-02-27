Sadakataşı ve TİKA’nın Gazze’de inşa ettiği anaokulu İsrail saldırıları nedeniyle yıkıldı

İsrail’in 2005 yılından itibaren abluka altına aldığı Gazze’nin en önemli problemlerinden birisi de eğitim sorunu. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sadakataşı Derneği Kerame bölgesinde 2020 yılında temelini attığı Sultan Abdülhamid Han Anaokulunu geçtiğimiz eylül ayında eğitime açtı.

Ambargo nedeniyle zor şartlar altında inşa edilen ve inşaatı 3 yıl süren anaokulu, 2023 yılının eylül ayında eğitime açıldı. İsrail’in 7 Ekim sonrasında Gazze’de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırılar nedeniyle anaokulu da yıkıldı.

Eylül ayında açılışı yapıldı

Geçtiğimiz Eylül ayında Gazze’nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde eğitime açılan Sultan Abdülhamid Han Anaokulunda Sadakataşı tarafından öğrencilere kırtasiye seti ve okul çantaları hediye edildi. Bölge halkının Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgilerinden dolayı açılış töreninde Türk Bayrakları ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan afişleri yer almıştı.

200 öğrenciye eğitim veriliyordu

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Sadakataşı, Gazze’de yaşanan durumun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilesini en aza indirebilmek ve gelişimlerine destek olabilmek için okulun inşaatını gerçekleştirdi. TİKA’nın tefrişat desteği verdiği anaokulunda oyun parkı, bilgisayar odası, derslikler ve kütüphane bulunuyordu.

Anaokulunda öğrenciler müfredat eğitimi ile birlikte eğitsel oyunlar, resim, tiyatro gibi sanatsal aktiviteler görüyordu. Eğitimin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve çocuklarla sağlıklı iletişimin kurulmasında yardımcı olmak amacıyla okulda psikolojik danışmanlar bulunuyordu. 7 dersliğin olduğu okulda 16 öğretmen eğitim veriyordu.