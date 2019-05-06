Sadakataşı Ramazan dağıtımlarına başladı

‘‘Kardeşlikte Ramazan Gibi Olalım’’ çağrısıyla Ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başlayan Sadakataşı Derneği, ay boyunca yaklaşık 500 bin kişiye yardım götürecek.

Dernek Ramazan yardımları kapsamında Türkiye, Lübnan, Yemen ve bombardıman altında bulunan Gazze’de yüzlerce aileye un, yağ, şeker, zeytin, pirinç, çay, çorba, hurma ve konserveden oluşan Ramazan kumanyası dağıtımlarını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdü.

Sadakataşı Derneği, başta Türkiye ve Gazze olmak üzere 25 ülkede gerçekleştireceği Ramazan çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendirmek için gıda kumanyası, fitre, fidye ve zekât dağıtımları yapacak. Düzenli kurulacak iftar sofralarında oruçlar açılacak. Ramazan ayı boyunca sürecek yardımlarla birlikte binlerce çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek.

Destek olmak için

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, kumanya bedelini 120 TL, bayramlık bedelini 125TL, fitre bedelini 23 TL, iftar bedelini ise 20 TL olarak belirledi.

Ayrıca 2989 kısa mesaj hattından İFTAR yazıp sms göndererek iftar sofralarına katkıda bulunabilirsiniz, www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 0461 numaralı irtibat telefonundan zekât, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.