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Yaşam Sadakataşı kış yardım çalışmalarına başladı
Yaşam

Sadakataşı kış yardım çalışmalarına başladı

Sadakataşı Derneği, kış aylarının gelmesiyle birlikte başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafında gerçekleştireceğiyardım çalışmalarına ‘‘2020-2021 Kış İyilik Koleksiyonu’’ çağrısıyla başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:36:00 -
Sadakataşı kış yardım çalışmalarına başladı

Soğuk kış aylarının kendisini hissettirmesi ile birlikte Sadakataşı Derneğibaşta Türkiye olmak üzere Suriye, Filistin, Lübnan, Orta Asya ve Balkanlar’da kış yardım çalışmaları gerçekleştirecek.

İslam coğrafyalarında yaşanan krizlerin devam etmesi ile birliktesoğuk havaların gelmesi, bu bölgelerde hayata tutunmaya çalışan insanların çok zor koşullar altında yaşamasına neden oluyor. Son yıllarda komşu bölgelerde yaşanan savaşlar ve işgaller neticesinde milyonlarca insan göç etti.Suriye ve Lübnan’da mülteci kamplarında yaşayan ihtiyaç sahipleri kış aylarını derme çatma çadır ve ısıtıcılardan yoksun bir şekilde geçirerek hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Suriye’ye yardım tırı

Dernek kış yardım çalışmalarının ilk etabında İdlib’de bulunan briket evler ve çadır kentlerde yaşayan mültecilere dağıtılmak üzere 5745 çift bottan oluşan yardım tırını Suriye’ye gönderdi.

Sadakataşı, bölgeye önümüzdeki günlerde kış yardım çalışmaları kapsamında gıda, hijyen ürünleri, soba, yakacak ve kışlık kıyafet eşyaları göndererek mültecilere destek olmayı sürdürecek.

Dernek başta Türkiye olmak üzere Suriye, Lübnan, Filistin, Orta Asya ve Balkanlar'da kışlık malzeme dağıtımları gerçekleştirecek. Bu çalışmalar kapsamında hayırseverlerin ulaştırmış oldukları yardımlar ile beraber çetin kış koşulları altında yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılacak.

Sadakataşı Derneği’nin, kış yardımlarıkapsamında belirlediği acil ihtiyaç malzemeleri;

-Battaniye: 60 TL

-Gıda kolisi 175 TL

-Hijyen paketi: 110 TL

-Bebek paketi: 105 TL

-Bot: 55 TL

-Mont: 125 TL

-Atkı, bere ve eldiven: 30 TL

-Pantolon 70 TL

-Yakacak (prina) 1 ton: 1.200 TL

-Soba: 150 TL

Destek olmak için;

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu kış yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.trweb adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca İYİLİK yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TLdestekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.

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