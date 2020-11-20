Sadakataşı İdlib’de 100 briket evin temelini attı

Suriye’de yaşanan saldırılardan kaçarak, güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına sığınan mülteciler için Sadakataşı’nın başlatmış olduğu briket evler projesi devam ediyor.İdlib’de buluna acil yardım ekibi 100 evden oluşan 11. etap evlerin temel atımını gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği bugüne kadar Suriyeli mültecilerin barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak için 2 bin briket evin yapımı tamamlandı. İnşa edilen evlerle birlikte mülteci aileler çadırlardan kurtularak kalıcı konutlara kavuştu.

Cami ve okullar inşa ediliyor

Sadakataşı tarafından Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere inşa edilen briket evler, beton çatılardan oluşuyor. 1+1 şeklinde tasarlanan evler 24 metrekarelik alandan oluşuyor. Evlerde yaşayan mülteci ailelerin ibadethane ve sosyal alan ihtiyacının giderilmesi için okullar, camiler ve parklarında inşaatları gerçekleştiriliyor. Bir briket evin maliyeti ise 4.000 TL.

Hedef 5 bin briket ev

Temeli atılan evlerle ilgili konuşan dernek genel başkanı Kemal Özdal, ‘‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ve İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde başlattığımız İdlib’deki briket ev çalışmamız kapsamında 10 farklı bölgede inşa ettiğimiz 2 bin evin açılışını tamamladık. Bugün 11. bölgenin temel atımını gerçekleştirdik. Proje kapsamında 5 bin aileye briket eve kavuşturmayı hedefliyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu İdlib yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. ‘İDLİB’ yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.