Sadakataşı Genel Başkanı Beyrut’a hareket etti

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve beraberindeki ekip, patlamanın yaşandığı Beyrut’ta acil yardım faaliyetlerini koordine etmek üzere bölgeye geçti.
Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Lübnan’ın başkenti Beyrut limanında meydana gelen büyük patlamada, 100 kişinin öldüğünü, 4 bin kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Patlamanın ardından Sadakataşı Derneği harekete geçti. Dernek bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerine ilk etapta sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek ilerleyen günlerde bölge halkına gıda kumanyası, tıbbi malzeme ve hijyen paketi dağıtımı yapacağını duyurdu.
Acil Yardım Kampanyası başlatıldı
Sadakataşı derneği, “Lübnan’ı Yalnız Bırakma” çağrısıyla başlatmış olduğu yardım kampanyası ile Lübnanlılara destek olacak.
Sadakataşı'nın başlatmış olduğu yardım çağrısına destek olmak için ACİL yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilir. Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0216 614 04 61 nolu telefon numarasına ulaşabilirsiniz.