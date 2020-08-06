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Aktüel

Sadakataşı Derneği, "Lübnan'ı Yalnız Bırakma" çağrısıyla yardım kampanyası başlattı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:40:12 -
Sadakataşı Derneği, "Lübnan'ı Yalnız Bırakma" çağrısıyla yardım kampanyası başlattı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, "Lübnan'ı Yalnız Bırakma" çağrısıyla başlattığı yardım kampanyası ile Lübnanlılara destek olacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Genel Başkan Kemal Özdal ve acil yardım ekibi, Beyrut'a hareket etti. Bölgeye ulaşan ekip, ilk etapta mağdur olan yüzlerce kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptı. Bölgede, gıda kumanyası, tıbbi malzeme ve hijyen paketi dağıtımı yapılacak.

Dernek, "Lübnan’ı Yalnız Bırakma" sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Yardım çağrısına destek vermek isteyen vatandaşlar, "ACİL" yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL yardımda bulunabilecek.

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