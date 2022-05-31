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Medya Şad nedir anlamı ne? Eski Türklerde şad neye denir?
Medya

Şad nedir anlamı ne? Eski Türklerde şad neye denir?

Destan dizisini yakından takip edenler ‘Şad’ kelimesinin ne anlama geldiğini, ne için kullanıldığını araştırıyor. Peki, şad kelimesinin anlamı nedir?

Yeniakit Publisher
2022-05-31 22:21:00 -
Şad nedir anlamı ne? Eski Türklerde şad neye denir?

Türklerin Orta Asya’daki yıllarını anlatan Destan dizisinde yer alan karakterlerden konulara hatta kullanılan kelimelere kadar pek çok şey merak ediliyor. Peki, şad kelimesi hangi anlamda kullanılıyor.

Şad nedir anlamı ne? Eski Türklerde şad neye denir?

Sevinçli, mutlu anlamlarına gelen şad kelimesi, Osmanlıca döneminde Farsça şiyâta kelimesinden dilimize geçmiştir. Edebi eserlerde sıkça kullanılan bu kelime, özellikle Divan edebiyatında Farsça tamlamalarda yer alır. Dilşad "gönlü hoş, gönlü mutlu" kelimesinde de yer bulur.

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