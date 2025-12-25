Saçtan saça...? Berna Laçin'in uyuşturucu sorusu beyin yaktı

  • İSTANBUL
Gündem

Ahlaksızlıklara karşı atılan her adımı yıllarca “özgürlük” diyerek hedef alan Berna Laçin, ‘uyuşturucu madde temin etme’, ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçlarından gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran 'sahipleyim' derken rezil kepaze oldu.

Adli Tıp Kurumunda verdiği uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak "ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Ahlaksızlıklara karşı atılan her adımı yıllarca “özgürlük” diyerek hedef alan Berna Laçin, uyuşturucudan gözaltına alınan Saran 'sahipleyim' derken rezil kepaze oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir soru. Saç pozitif kan ve diğerleri negatif. Öğrendik ki en uzun saçta kalırmış. Peki saça yanındaki birinden bulaş olması mümkün mü? Yoksa saçta çıkması için de mutlaka kişinin kendi kullanmış olması mı gerekli. Bunu araştırabilirseniz biz de öğreniriz" ifadelerini kullanan Laçin beyin yaktı.

 

Berna Laçin'in cehaletini alıntılayan Sevda Türküsev "Yemin ediyorum bu cahilliğe gülmemek için kendimi zor tuttum" ifadelerini kullandı.

Türküsev'in paylaşımı şöyle:

Yemin ediyorum bu cahilliğe gülmemek için kendimi zor tuttum. Berna Laçin’in sordugu soruya bakar mısınız?

Saçtan saça bulaş olur muymuş. “Aman dikkat et Berna sana bulaşmasın”

