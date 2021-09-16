Saçlarınızı kola ile yıkarsanız bakın ne oluyor! Görenler şaşkına döndü

Ellko adlı bir Youtube fenomeni “Saçınızı kola ile yıkarsanız ne olur?” sorusuna cevap aramak için kendisini denek olarak öne sürdü ve yayınladığı video ile şaşırtıcı bir gerçeğin kapısını araladı.

İki şişe kolayı başından aşağı boca eden Ellko, asitli olan kolanın şekerli formülünü ve lavabolardaki tıkanıklıkları bile çözen çürütücü yapısını hiçe sayarak bu deneyi gerçekleştirdi.

Saçlarını kolayla bir güzel yıkadıktan sonra banyoya giden ve saçlarını şampuanla koladan arındıran Ellko saçlarının gürleştiğini ve daha canlı gözüktüğünü keşfetti. Üstüne üstlük yıllardır dalgalandırmaya çalışıp başaramadığı saçları tam da istediği gibi dalgalı bir görünüme sahip olmuştu.

Saçları sodayla yıkayarak kıvırcık ve dolgun göstermek, uzun zamandır denenen bir yöntem. Bilimsel olarak, kola fosforik asit içeren bir sıvı ve işin sırrı da burada yatıyor. Kola PH değeri 2.5 gibi oldukça düşük bir formüle sahip. Bu da saçla temas ettiğinde doğrudan etki etmesini sağlıyor. Düz saçları dalgalandırmak, solgun saçları canlandırmak kola ile çok kolay ancak kesinlikle kola ile yıkanan saçların şampuanla arındırılması gerekiyor çünkü kola aynı zamanda çok fazla şeker içeriyor ve şeker saçlar için pek de iyi değil. Bu noktada Ellko diyet kola kullanmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor.