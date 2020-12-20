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Dünya 'Saçlarınız neden hep dağınık?' sorusu! Boris Johnson'dan cevap
Dünya

'Saçlarınız neden hep dağınık?' sorusu! Boris Johnson'dan cevap

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir gazetecinin saçlarının neden hep dağınık halde olduğu sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 17:04:00 -
'Saçlarınız neden hep dağınık?' sorusu! Boris Johnson'dan cevap

İngiltere' de bir muhabir, Greater Manchester'a ziyareti esnasında Başbakan Boris Johnson'a neden saçlarını taramadığını sordu.

Muhabir, "Saçınız darmadağınık ve annem bunun nedenini merak ediyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Johnson, "Saçımla ilgili bir şey bu ama size net şekilde söyleyeyim, saçımı tarıyorum" diye yanıt verdi.

Johnson ayrıca ofisinde tarak bulundurduğunu ifade etti.

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