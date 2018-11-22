Saçların kabarmaması için pratik bilgiler

1- TARAK

Saçlarınızı taramak için mümkünse nemli veya ıslak olmasına özen gösterin. Kuru saçlar ve tarak ikilisi birbirlerinden çok elektrik alırlar ve bu, sanki 80’ler temalı bir partiye uygun olarak saçlarınızı kabartır. Tarak seçerken plastikten ziyade ahşap tarak kullanmaya özen gösterin. Daha etkili bir sonuç için saçlarınızı mümkünse duşta ve kremliyken taramanızı tavsiye ederiz.

2- SAÇ BAKIMI

Saçlarınızın nemini korumak için haftada en az bir kere nem veren bir bakım maskesi uygulamanızı öneririz. Böylece, nem kazanan saçlarınız dış etkenlere karşı kendini koruyacak ve elektriklenip kabarmayacaktır.

3- GÜNLÜK ÖNLEM

Saçlarınız gün içinde kabarıyorsa çantanızda küçük bir serum taşımanız günü kurtaracaktır. Kabaran saçlarınıza tutam tutam sürerek yatıştırırsanız saçlarınız elektriklense bile hemen müdahale etme şansınız olur.

4- SAÇ KURUTMA

Saç kurutma makineleri ısı nedeniyle saçın yapısını bozarak saçlarınızın nem dengesini kaybetmesine sebep olur. Bu da saçlarınızın kabarmasına yol açar. Saçlarınızı makine ile kurutmak yerine kendi halinde kurumasını bekleyebilirsiniz.

5- YASTIK KILIFI SEÇİMİ

Her gece başınızı koyduğunuz yastık kılıflarının saçlarınızın yapısını etkileyeceğini düşünmüş müydünüz? Pamuklu bir yastık kılıfınız varsa bu durum saçlarınızın elektriklenmesine neden olur. Pamuklu yastık kılıfları saçlarınızdaki nemi emer ve saçlarınız kabarır. İsterseniz saçlarınızı ipek bir şal ile sararak uyuyabilirsiniz ya da yastık kılıflarınızı ipek yastık kılıflarıyla değiştirebilirsiniz.

6- KORUYAN SAÇ MODELLERİ

Saçlarınız çok elektrikleniyorsa gece duş aldıktan sonra yatmadan önce ya da gündüz saçlarınızı şekillendirirken örgülerden ve burgu topuzlardan yararlanabilirsiniz. Bu modeller, saçlarınızı dış etkenlerden koruyacak ve kabarmalarını engelleyecektir.

7- MÜKEMMEL AT KUYRUĞU

Son derece inatçı ve kabarmaya müsait saçlarınız varsa bazen at kuyruğu yapsanız bile yüzünüzün etrafında bir hale yaratabilir bu saçlar. Elektriklenmeyi önlemek için, temizlediğiniz bir maskara fırçasına saç spreyi sıkarak saç diplerinizden tokaya kadar uygulayın. Böylece o istemediğiniz görüntüden kurtulabilirsiniz. Kuyrukta kabarma sorunu yaşıyorsanız gün içinde ellerinizi nemlendirdikten sonra kabaran yerlere elinizde kalan kremi yedirin. Nem kazanan at kuyruğunuz kabarmayacaktır.