Saçların elektriklenmesini nasıl önleriz?

Saçlar neden elektriklenir? Elektriklenmeyen saçlara sahip olmanın yolları nelerdir? Sizin de sık sık saçınız elektrikleniyorsa işte tüm merak ettiğiniz cevaplar...

Giysilerde olduğu gibi saçlar da statik elektrikle yüklüdür. Saç kurutma makineleri elektriklenmeyi artırdığı gibi kışın kapalı ortamlarda ısıtıcıların havayı kurutması sonucunda da saçlardaki nem gider ve elektriklenme oluşur. Elektriklenen ve kabaran saçlara sahip olan kadınlar genelde saçlarının pürüzsüz ve parlak görünmediğinden yakınırlar. Peki saçların kururken elektriklenmemesi mümkün mü?

Şampuan kullanımını aza indir

Şampuansız saçlarının temiz olmayacağını düşünüyorsun değil mi? Saçlarını dün şampuanladıysan bugün tekrar şampuanlamana gerek var mı? Çok fazla şampuanladığında saçlarındaki doğal yağ azalır ve saçların elektriklenir.

Havlu ile saç kuruturken dikkatli ol

Saçları havluyla kurutmaya çalışmak elektriklenmenin başlıca sebeplerinden biridir. Havlu kullanmanın amacı saçlardaki fazla suyu almaktır. Duştan sonra saç tellerindeki fazla suyu hafifçe sıkarak al.

Fırçalamak yerine tarak kullan

Konu elektriklenme olunca saç fırçası en büyük düşmanın olabilir. Saçlarının karışmaması için saçlarını banyoda ya da banyodan sonra tarak ile taramalısın.

Durulanmayan krem kullan

Elektriklenmeyi önlemenin en iyi yollarından biri de durulanmayan saç kremi kullanmak. Saç kremini saçlarına dipten uca masaj yaparak uygula. Saçlarının yağlı ve ağır görünmesini istemiyorsan gereğinden fazla kullanma.

Saç uçlarına özel ilgi göster

Kuruma ve kırılmalar saç uçlarında başlar. Bu yüzden saç uçlarına ekstra özen göstermelisin. Elektriklenme karşıtı ürünler ya da hindistan cevizi yağı gibi doğal ürünler saç uçlarında işe yarayabilir. Bunun yanı sıra kırıklarını da sık sık aldırmalısın.