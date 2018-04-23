Saçların dökülmesini engelliyor

Üzüm Çekirdeği saçların dökülmesini önlüyor ve saçlara yeniden sağlık kazandırıyor. Prof. Dr. Murat Türkoğlu, kadınlardaki saç dökülmesi problemini önleme ve gidermede, kişiye özel ürünlerin kullanımının önemine dikkat çekerek, kadınların günlük hayatta kullandıkları şampuanı doğru seçerek saç dökülmesi problemine karşı önlem alabileceğini söyledi. Prof. Dr. Murat Türkoğlu, “Dünyanın en güçlü antioksidanlarından biri olan üzüm çekirdeği ekstresi, saçların büyüme evresinde daha uzun süre kalmasını sağlayarak dökülme probleminin azalmasına yardımcı oluyor, saçların güçlü ve parlak olmasını sağlıyor, zayıflamış saç tellerini ve köklerini güçlendirerek dökülmesini engelliyor" dedi.