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Sacit Ali Eren: "Hocamızın raporu doğrultusunda 13 transfer yaptık"

TFF 1.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
Sacit Ali Eren: "Hocamızın raporu doğrultusunda 13 transfer yaptık"

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da Başkan Sacit Ali Eren, TFF ile yayıncı kuruluşun anlaşamamasından dolayı yayın geliri konusunda şu anda belirsizlik olduğunu söyledi.


Yayıncı kuruluştan geçen sezon 8 milyon 750 bin lira gelir elde ettiklerini ifade eden Eren, "Bu sene 11 milyon 400 olacak deniyor. Normalde Haziran’ın 20’sine kadar 3 taksiti takımlara transfer yapabilmesi için yatırıyordu. Bize de yatması gerekiyordu. Bu para yattığında eski alacaklara ve transfer yasağına gidiyordu. Bu şekilde tahtamız açılmış oluyordu. Yayıncı kuruluş yüzde 30 indirim istiyor. Doları 3,80’e sabitlemek istiyor ve TFF ile aralarında anlaşma sağlanamıyor. Anlaşma halen sağlanamadı. Bilgi akışı da yok. Bu seneki gelirlerimizi kullanamıyoruz. Bu para kulüpteki ödemelere gidiyor. Biz bu takımı kurduysak bu lisanslar çıkacak biz yine aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Yayın geliri yatmadı diye yatmanın alemi yok" şeklinde konuştu.



"Hocamızın raporu doğrultusunda 13 transfere imza attık"


Teknik Direktör Erkan Sözeri’nin raporu doğrultusunda 13 transfere imza attıklarını kaydeden Eren, şu anda inanmış bir oyuncu grubuna ve teknik heyetine sahip olduklarını ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:


"Hocamızın raporu doğrultusunda 13 tane transfer yaptık. Belki Giresunspor tarihinde ilk defa kampa teknik heyet ve takım olarak hazır gittik. İkinci etap bittikten sonra takımımız 10 gün de burada çalışıp Menemen maçıyla sezona başlayacağız. Kolay bir yol olmadığını, zor şartlar olduğunu biliyoruz. İnşallah üstesinden geleceğiz. Tüm şehrimizin, büyüklerimizin, taraftarlarımızın bir araya gelmesi lazım. Omuz omuza vermemiz lazım. Şu an inanmış bir oyuncu ve yönetici grubumuz var, inanmış bir de taraftar grubumuz olduğunu biliyoruz. Tüm şehrin inanıp destek vermesi gerekiyor."



Taraftar çağrısı


Giresun şehrinin Giresunspor’un arkasında durması gerektiğine değinen Başkan Eren, "Hep beraber olacak bir iş bu. Bu kapsamda ayrıca sezon başladığında tüm ilçe belediyelerinden otobüs kaldırılmasını rica ediyoruz. Tüm taraftarlarımızın Passoliglerini ve kombinelerini yenilemelerini istiyoruz" çağrısında bulundu.



"Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz"


Yapılan transferlere ilişkinde değerlendirmede bulunan Sacit Ali Eren, "Aldığımız futbolcular kişiliği oturmuş, sayısız şampiyonluklar yaşamış, Süper Lig’de oynamak isteyen oyuncular kadromuzda. Bir taraftan 42 yıllık özlem diyorsunuz diğer taraftan genç bir takım kurun diyorsunuz, önce karar verin. Bizde şehrimizin takımıyla şampiyonluk yaşamak isteriz ama önce bunun alt yapısının hazırlanması lazım. Bir günde yapılacak iş değil. Biz 1 buçuk milyon Giresunluyu, Giresun’un en büyük markasını temsil ediyoruz. Bana ya da bize değil bu makama saygı gösterilmesi lazım. Biz mütevazi oldukça bazıları bizim korktuğumuzu, çekindiğimizi zannediyor sanırım. Biz en iyi şekilde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
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