Saçınızı ıslakken toplamayın! Yanlış saç yıkama yöntemleri

Gece banyodan sonra saçları kurutmadan uyumanın da ıslak saçla sokağa çıkmak kadar tehlikeli olduğunu belirten Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Abdullah Özkardeş, ıslak saçın migrenin tetikleyicisi olabildiğini söyledi. Migren ağrılarının, yaklaşık 4 kadından birinde görüldüğünü vurgulayan Özkardeş, ıslak saçın nelere mal olabileceğini anlattı.

Saçınızı ıslakken toplarsanız...

"Migren, ataklar halinde ortaya çıkan, başın bir bölümünü etkileyen, zonklama ve bulantı yapabilen ağrılardır. Hastalar ataklar sırasında ışıktan, gürültüden ve kokulardan rahatsızlık duyabilirler. Her migren atağının -hasta farkında olmasa da- bir tetikleyicisi, başlatıcısı vardır. Saçı kurulamamak, ıslak saçla dolaşmak, nadir de olsa migren ağrılarını başlatabilir. Böyle bir durumu tespit eden hastalar, banyodan sonra saçlarını iyice kurutmalı, banyo sonrası nemli saçlarla gezmemelidir.

Saç yıkarken en sık yapılan hatalar. Yanlış saç yıkama yöntemleri

Duşta ayaktayken saç yıkamak uygun gibi görünse de saçlarınızı şampuanlarken baş aşağı doğru işlemi tamamlamak, daha faydalı sonuçlar sağlayabilir. Uzun saçları baş aşağı yıkayarak saçınızın her katmanına ulaşabilir, temizlik ürünlerini daha iyi uygulayabilirsiniz.

Kuru şampuanı kirli saçlarda kullanmak

Kuru şampuan, duş almaya vaktiniz olmadığında en etkili seçeneklerden biri. Özellikle ince saçları olan kişilerde kuru şampuan, canlandırıcı bir etki oluşturabilir. Kuru şampuanı sıklıkla kullanmak, saç diplerinizde ürün birikmesine ve kaşıntıya neden olabilir.

Saç kremini uzun süre kullanmak

Saç kremi kullanmak, saç tellerinizin daha pürüzsüz görünmesini sağlayan kütikül tabakasını büyük oranda korur. Fakat çok fazla kullanmak, saç tellerinizi ağırlaştırarak yağlı bir görünüm ortaya çıkarabilir.

Sürekli aynı şampuanı tercih etmek

Saçınız için en uygun şampuanı sonunda bulduğunuzu düşünseniz de her zaman bu şampuanı kullanmak doğru olmayabilir. Saçlar, aynı ürüne kısa sürede uyum sağlayarak sonunda etki göstermeyi bırakabilir.

Saçı yıkamadan önce taramamak

Saçlarınızı ıslakken duşta kolayca tarayamamak sinirlerinizi her ne kadar bozsa da buradaki asıl doğru adım; saçlarınızı duşa girmeden önce kuruyken taramaktır.

Saçı ıslakken toplamak

Saç ıslakken oldukça hassas olması nedeniyle ıslak olduğu bir anda sıkıca toplamak, topuz yapmak gibi alışkanlıklar, kırılmalara ve kopmalara neden olabilir.

Saç toplamak zararlı mıdır?

Çok sık toplanan saç vücudun kan akış hızını bozar. Yüksek tansiyon ve baş ağrısı gibi hastalıklara neden olabilir.

- Saç derisini de etkileyen toplama; deri döküntüsü ve kaşınma gibi problemler ortaya çıkarır.

- Saçlar sürekli toplu tutulduğunda saç kökleri eşit miktarda güneş ışığı almaz.