Saçı dökülenler bol bol tüketsin!

Besinlerin içerisinde bulunan vitamin, mineral ve proteinler kan yoluyla saç köklerine erişiyor ve saç yapısını gözetip ve güçlendiriyor.

Dolayısıyla vitamin, mineral ve proteinden zengin olan yiyecekleri yeterince harcamıyorsanız, bu alışkanlığınız saçlarınızın kuru, kırılgan ve mat olmasına, daha da makûssu dökülmelerine yol açabiliyor. Beslenme ve Perhiz Uzmanı Yeşim Özcan sıhhatli saçlar için yeterli ve balanslı beslenmenin son derece ehemmiyetli olduğuna dikkat sürükleyerek, "Besin bedeli zengin besinler harcayarak ve saçlara hasar veren tuz ile şeker gibi gıdalardan sakınarak saçlarınızın kalın, parlak ve eforlu olmasını sağlayabilir, hatta beyazlama vaktini dahi geciktirebilirsiniz." diyor.

Tüm sıhhatli gıdalar saçlarımız üzerinde tesirli olsalar da, bazı gıdalar var ki kapsadıkları vitamin ve minerallerle ayrı bir ehemmiyet taşıyorlar.

Mandalina

C vitamini içeriği sayesinde, saç tellerini besleyen kılcal damarları kuvvetlendiren kolajen imaline dayanakçı oluyor.

Aynı zamanda bedendeki demir emilimini artırarak saçı güçlendiriyor. Mandalinadaki B vitaminleri de saçın daha süratli uzamasını sağlıyor, saç kaybını eksiltiyor ve beyazlama sürecini yavaşlatıyor.

Sıhhatli saçlar için her gün 2-3 adet ufak boy mandalina harcamanızda fayda var.

Havuç

Beta karoten, başka bir deyişle A vitamini doğrultusundan zengin bir gıda. Beden tarafından sebum yapmak için A vitamini gerekiyor. Sebum tüylerimizin oluşturduğu yağlı bir madde ve sıhhatli bir kafa teni için natürel bir bakım sağlıyor.

Sebum olmadan kepekli ve kuru saç problemi yaşanabiliyor. Bu sebeple A vitamininden zengin olan havucu kışın salatalarınızdan noksan etmeyin.

Yoğurt

B5 vitamini olarak adlandırılan, pantotenik asit kapsıyor. Bu vitamin sayesinde saç incelmesi ve saç dökülmesi problemlerini önlüyor.

B5 vitamini saç tenindeki kan akımını süratlendirerek saç tenini de gözetici yapıya sahip. Günde 2 kase yoğurt harcayabilirsiniz.

Somon

Sıhhatli yağ asitlerinden zengin bir balık. Bedenimiz bu sıhhatli yağları kendisi üretemediği için besin veya desteklerden almanız gerekiyor.

Omega 3 sayesinde saçlar daha parlak ve canlı görünüyor.

Haftada 2 defa somon balığı seçim edebilirsiniz.

Yumurta

Bedende biyotin beceriksizliği saç kırılmalarına neden oluyor ve saç teninde kepeklenme yapıyor. Yumurtada yüksek ölçüde biyotin bulunuyor. Biyotin suda çözünebilen bir B vitamini.

Yumurta aynı zamanda en iyi protein kaynağı. Bu sayede protein yapıda olan saçı besliyor ve sağlığına gözetiyor. Her gün 1 adet yumurta harcayabilirsiniz.

Yulaf

Yulaf, saçın gelişmesini süratlendiren, kalın ve sıhhatli hale gelmesini sağlayan demir, lif, çinko, omega-3 yağ asitleri ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin bir gıda. Yulafı sütle pişirdikten sonra içerisine meyve, kuruyemiş ve tarçın ilave edip kahvaltıda harcayabilirsiniz.

Tarçın

Bedende kan dolaşımını artırması sayesinde saç köklerine oksijen ve gıda taşınmasına katkıda bulunuyor. Bu tesiriyle saç köklerini kuvvetlendiriyor ve bakım yapıyor.

Tarçını çayınıza ya da meyvelerin üzerine ilave ederek harcayabilirsiniz.

Ispanak

A vitamini, demir, beta karoten, folat ve C vitamini kapsıyor. Bu mineraller saç ve saç teni için çok ehemmiyetli. Saçları ıslatıyor ve güçlendiriyor.

Demir saçlar için özellikle ehemmiyetli bir mineral. Bedende demir beceriksizliği saç dökülmesinin başlıca sebebini oluşturuyor. Ispanak demir içeriği zengin bir gıda.

Yine demir içeriği zengin olan kırmızı et ile birleştiğinde biyo verimliliği artıyor.

Örneğin kıymalı ıspanak yemeği demir açısından zengin bir gıda olup, saç dökülmesi yaşayanlar için doğru bir gıda tercihi.

Mercimek

Protein, demir, çinko ve biyotin kapsayan mercimekte bol ölçüde folik asit de bulunuyor. Folik asit, cilt ve saç teninde kırmızı kan hücrelerinin yapısını besliyor. Saç teninin oksijene doymasını sağlıyor.

Bu özellikleri sayesinde yeni saç yaradılışına taban hazırlıyor ve saçları güçlendiriyor. Mercimeği salatalarınızda veya tencere yemeği olarak haftada 2-3 defa harcayabilirsiniz.

Kuruyemiş

E vitamini, selenyum ve çinkodan zengin gıdalardan. Bu mineraller sayesinde saç yapısını kuvvetlendiriyorlar. Kaju, kapsadığı yüksek biyotin ile saçın sıhhatli uzamasını sağlıyor. Ceviz de kapsadığı elastin sayesinde saç kırılmalarını yasaklıyor. Özellikle antepfıstığı erkeklerde görülen kellik problemine iyi geliyor. Her gün 2 bütün ceviz veya 10 adet kaju/antep fıstığı harcayabilirsiniz.