Saçı boyalı, ağzı sigaralı genç kadın: Ayda elimize 500 lira kalıyor, geçinemiyoruz!

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Balıkesir Ayvalık'ta yaşayan 18 yaşındaki genç kadının videosu, sosyal medyada, siyasetçisinden gazetecisine, "ekomik kriz" çığırtkanlarının malzemesi oldu.

Babası ile beraber yaşadığını ve 50 yaşındaki babasının asgari ücretle çalıştığını iddia eden genç kadın, borçları yüzünden babasının maaşının bin lirasında kesinti olduğunu ileri sürdü.

O boya, o sigara nereden geldi?

2 bin 750 lira kirayı da verdikten sonra ellerinde 500 lira kaldığını söyleyen kadının ifadeleri kafa karıştırdı.

Saçları boyalı olan kadın, et, tavuk, yoğurt gibi gıda maddeleri alamadıklarını söylerken sigara içtiğini de aktardı.

Söylediği söylediğini tutmayan genç kadının videosu kelli felli siyasetçiler tarafından da kullanılarak "ekonomik kriz" çığırtkanlığına malzeme oldu.