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Sachs Türk tahvillerinde alıma geçti

Sachs'ın fonu Türkiye ve Arjantin tahvillerinde alıma geçti.

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:14
Sachs Türk tahvillerinde alıma geçti

Goldman Sachs, karlılığa dönüş beklentisi ile bu yıl gelişen piyasalar (EM) içinde en kötü performansı gösteren Türkiye ve Arjantin’in dolar cinsi devlet tahvillerinde alıma geçti.

Kurumun Asya Pasifik Sabit Getirili İşlemler Direktörü Philip Moffitt, Bloomberg’e verdiği röportajda, Türkiye ve Arjantin’de siyasi gelişmelerin elinde gelişen piyasa riski bulunduranları satışa yönlendirdiğini ifade ederken "Türkiye gibi ülkelerde yerli finansman koşulları ve bütçe dengesi oldukça sağlam. Kendi kendilerini finanse edebilecek ve faiz ödeyebilecek durumdalar" dedi.

Moffitt, gelişen piyasaların sabit getirili menkul kıymetler tarafında ucuz görünen ve yüksek getiri sunabilecek neredeyse tek varlık sınıfı olduğunu ifade etti. Fon yöneticisi euro ve doların da önümüzdeki dönemde değer kazanmaya devam edeceğini öngördü.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 09:14
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