Sacha Boey oyuna girdi! Öyle şeyler yaptı ki: Kazanmaya sebep oldu! Yıldızı için bonservis rekoru cevabı!

Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta golleri atan Semih Kılıçsoy ve stoper Daniel Amartey maçı değerlendirdi.

SEMİH KILIÇSOY: A MİLLİ TAKIM HAYALİM VAR

Çok mutluyuz. Kazanmamız gereken maçtı. Çok iyi çalıştık. Çalıştığımız şeyleri yansıttık. 2 gol atarak takımıma yardımcı oldum. Çok mutluyum. Asıl mevkim forvet. Forvette daha rahat ediyorum. Nerede görev veriliyorsa orada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Önemli olan oynamak.

Gollerimden ötürü çok mutluyum. A Milli Takım forması giymek her zaman hayalim. Bunun için çok çalışıyorum. Montella ile iletişimimiz sürüyor. Hayallerimiz, hedeflerimiz var...

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Bunları pek düşünmüyorum, oynamaya odaklıyım. Hep daha iyisini yapmaya çalışıyorum.

AMARTEY: SAVAŞÇI RUHUMUZU GÖSTERDİK

Bizim adımıza çok iyi bir galibiyet oldu. Hak ettik. Özgüven anlamında ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Disiplinliydik. Savaşçı ruhumuzu gösterdik ve kazandık. Birbirimize yardım etmek için oynuyoruz. Hocamızın dediklerini yaptık. İyi oynadık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

ÖZET

Bayern Münih, sahasında Mönchengladbach'ı geriden gelip 3-1 devirirken G.Saray'dan Bavyera ekibine transfer olan Sacha Boey, takımıyla ilk maçına çıktı. 35'te Elvedi'nin golüyle şoka giren Bayern, 45'te Pavlovic'in klas vuruşuyla eşitliği buldu: 1-1. Boey, 62. dakikada oyun girdi, 8 dakika sonra Harry Kane takımını öne geçirirken gol öncesi Boey, rakibin kritik bir atağını engelledi. 86'da Sane'nin ortasına iyi yükselen Matthijs de Ligt skoru belirledi: 3-1. Fransız sağ bek sahada kaldığı 28 dakikada 2 top çalmanın yanı sıra 5 ikili mücadelenin 2'sini kazanırken %80 pas isabetiyle öne çıktı.

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