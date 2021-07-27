Sacha Boey GS'de

Ve sonunda sarı kırmızılı takım, defansını güçlendirecek ismi de takımına kattı. Transfer bombalarını peş peşe açıklayan sarı-kırmızılı kulüp, son olarak da, bonservisi Rennes’te bulunan 20 yaşındaki oyuncu Sacha Boey'e imza attırdı.

Galatasaray’ın KAP’a, “13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklindeki açıklaması sonrasında, Sacha Boey dün İstanbul'a gelerek sözleşmeyi imzaladı. İmza sonrasında Galatasaray TV'ye açıklama yapan Sacha Boey çok mutlu olduğunu belirtti.

Boey, "Güzel karşılama için çok teşekkür ederim, transfer olması gerektiği gibi oldu. Muhteşem bir duygu, kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftara da mesaj yollayan 20 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray taraftarının gurur duyması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.



2020-2021 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Dijon'da 26 lig maçında sahaya çıkan 20 yaşındaki Kamerun asıllı futbolcu 1 asist yapmıştı.

Sacha Boey kimdir?

Sacha Boey 13 Eylül 2000'de Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Rennes'de başlayan Boey, 2019'da A takım kadrosuna yükseldi. 20 yaşındaki Sacha Boey, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyiyor.

Kamerun asıllı oyuncu 5 Ekim 2020'de Dijon'a kiralanan Sacha Boey'in Rennes ile Haziran 2022'ye kadar mukavelesi bulunuyor. Dijon formasıyla 24 maça çıkan Boey 1 kez fileleri havalandırdı.

Sacha Boey Fransa U20 formasıyla 1 maça çıktı.