Sacha Boey Galatasaray transferi! Sacha Boey kimdir?

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Fransa’nın Rennes takımında forma giyen sağ bek Sacha Boey’in transferi artık tescillendi. Galatasaray'dan yapılan KAP açıklamasında "Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır" denildi. Sacha Boey, geçtiğimiz sezon Dijon'da 26 lig maçına çıkarken 1 asist yapmıştı

Sacha Boey kimdir?

Sacha Boey, 13 Eylül 2000'de Fransa'nın Montreuil'de doğdu. Futbol kariyerine Rennes'de başlayan ve 2019'da A takım kadrosuna dahil olan Boey, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giymekte. Ekim 2020'de Dijon'a kiralanan ve Haziran 2021'de takımına geri dönen Boey'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olduğu söyleniyordu. Galatasaray 26 Temmuz 2021'de Sacha Boey transferini KAP'a bildirdi.