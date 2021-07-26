  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Galatasaray yeni transferini duyurdu! 4 yıllık sözleşme imzaladı
Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artacak
İran karıştı! Halk sokaklara döküldü
ABD'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Spor Sacha Boey Galatasaray transferi! Sacha Boey kimdir?
Spor

Sacha Boey Galatasaray transferi! Sacha Boey kimdir?

Son dakika Galatasaray transferi haberleri… Galatasaray, Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sacha Boey’ın transferine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Peki Sacha Boey kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-07-26 17:40:00 - 2021-07-26 17:45:20
Sacha Boey Galatasaray transferi! Sacha Boey kimdir?

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Fransa’nın Rennes takımında forma giyen sağ bek Sacha Boey’in transferi artık tescillendi. Galatasaray'dan yapılan KAP açıklamasında "Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır" denildi. Sacha Boey, geçtiğimiz sezon Dijon'da 26 lig maçına çıkarken 1 asist yapmıştı

 Sacha Boey

Sacha Boey kimdir?

Sacha Boey, 13 Eylül 2000'de Fransa'nın Montreuil'de doğdu. Futbol kariyerine Rennes'de başlayan ve 2019'da A takım kadrosuna dahil olan Boey, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giymekte. Ekim 2020'de Dijon'a kiralanan ve Haziran 2021'de takımına geri dönen Boey'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olduğu söyleniyordu. Galatasaray 26 Temmuz 2021'de Sacha Boey transferini KAP'a bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay