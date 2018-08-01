THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Saç yağlanması nasıl geçer?

Saç yağlanmasının nedenleri nelerdir? Saç yağlanması nasıl geçer? Saç yağlanmasına doğal çözümler nelerdir?

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:40
Saç yağlanması nasıl geçer?

SAÇ YAĞLANMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Genetik Kodlar: Doğuştan gelen genetik faktörler kimi insanlarda daha fazla saç yağlanmasına yol açar.

Yetersiz Temizlik: Yağ bezleri sürekli sebum üretirler. Düzenli yıkanmayan saç da bir süre sonra çeşitli kirler de içeren yağ tabakası ile kaplanacaktır.

Sık Saçlar: Çok sık saç telleri daha çok kıl folikülü ve yağlı saçlar demektir.

Bakteri ve Toksinler: Yine yetersiz temizlik sonrası saçta çoğalan bakteri ve toksinler saç derisini tahriş eder. Vücut bu tahrişle baş etmek ve saçı korumak için daha çok yağ üretir.

Hormonlar: Kadında hormon değişiklikleri saç yağlanmasına sebebiyet verir.

Çok yağlı beslenme: Tüm vücutta yağ salgılanmasını artırır.

SAÇ YAĞLANMASI NASIL GEÇER?

Saçınızı Dengeli Yıkayın: Saçınızı haftada üç veya dört kez şampuanlayın. Fazlası halinde saçınızdaki kaliteli yağlar çok kuruyacak, tepki olarak daha fazla yağ üretecektir.

Yağ Önleyici Şampuanlar: PH değeri yüksek, yağlı saçlar için önerilen şampuanlar kullanın.

İyi Durulayın: Şampuanlama sonrasında ılık suyla güzelce durulanın.

Temizleyici Şampuanlar: Haftada birden daha sık olmamak üzere derin temizleyici şampuanlar kullanın.

Saçınızı Fazla Uzatmayın: Saç uzunluğu arttıkça saç yağlanması da artacaktır. En uygun saç uzunluğunuzu belirleyin.

Saçlarınızı Fazla Kurcalamayın: Saçlı deriye parmaklarınızla dokundukça, daha fazla yağ üretilir. Elinizi saçınıza çok götürmeyin.

DOĞAL YÖNTEMLER

Aloe Vera: Saçınıza aloe vera bitkisini uygulayın ve on beş dakika bekledikten sonra durulayın. İçeriğindeki antioksidanlar saç yağlanmasını gidermeye yardımcı olur.

Limon: Su ile seyreltilmiş limon suyu, içeriğindeki sitrik asit sayesinde saçı yağdan ve kepekten temizler

Güvercin Ağacı Yağı: İki çorba kaşığı suya dört damla güvercin ağacı yağı damlatın. Bu karışımı saçlı deriye pamukla pansuman yapın. Bu uygulamayı haftada üç kere tekrarlayın.

Elma Sirkesi: Bir bardak suya üç çorba kaşığı elma sirkesi ekleyerek saça uygulayın. Harika bir temizleyicidir, haftada üç kez kullanabilirsiniz.

Yumurta Sarısı: Yumurta sarısında bulunan sağlıklı kolesterol ve diğer içerikler saçı besler. Ayrıca sağlıklı yağlarla buluşan saçlı deri, aşırı yağ üretmeyi durdurur. Saçınıza uygulayabilirsiniz.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı
    1. Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı
    2. Bebeklerde görülen cilt problemleri..
    3. Anne sütünün faydaları nelerdir?
    4. 2,5 yıl sonra gelen iğrenç intikam!
    5. Bebeklere meyve püresi nasıl yapılır?
    6. Türk mühendisleri yaptı! Dünyanın en..
    7. Bu oyunlar zihin açıyor!
    8. Altıncı hastalık nedir? Belirtileri..
    9. Kurabiye diyeti nedir?
    10. Maden suyu zayıflatır mı?
    11. Şeker oranı yüksek meyveler..
    12. Abdullah Gül'den "terör saldırısı"..
    13. Acı haber! Genç savcı hayatını kaybetti
    14. Dondurma tüketimi kilo aldırır mı?
    15. Fed faiz kararını açıkladı! İşte..
    16. Yürekleri dağlayan an: Oğlunu öperek..
    17. Çocuklara hangi sıklıkla oyuncak..
    18. Tartıştığı memurun kulağını ısırdı
    19. Yaptırım kararı sonrası dolar 5 lirayı..
    20. Bebekler için evde organik krem nasıl..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!