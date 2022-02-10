Saç uzatma yöntemleri: Evde saç nasıl hızlı uzar?

En çok saçı ne uzatır?

Tavuk, hindi, balık, yumurta, soya ürünleri, fasulye ve kuruyemişler protein alımınız açısından yeterli olacaktır. Bu besinler yardımıyla sağlıklı keratin üretimine yardımcı olacaksınız. Ayrıca mutlaka C vitamini bakımından zengin olan meyve ve sebzeler tüketilmesi gereklidir.

Evde saç uzman maske tarifleri...

Evde saç nasıl hızlı uzar? Kolay maske

Malzemeler:

1 bardak pirinç

3 bardak su

Saç uzatan maske nasıl hazırlanır?

Pirinci iyice yıkadıktan sonra derin bir kaba alın ve üzerine 3 bardak suyu dökün. 15 dakika kadar kaynatın. Arada karıştırarak pirinçteki minerallerin suya geçtiğinden emin olun. Pirinci süzerek farklı bir kaba aktarın. Mayalanmaya ve ekşileşmeye başlayana kadar oda sıcaklığında 2 gün kadar bekletin. 2 günün sonunda bu suyu tekrar kaynatın, ardından soğumaya bırakın. Dilerseniz hoş bir koku vermesi için içine lavanta yağı, çay ağacı yağı gibi aromatik yağlar ekleyebilirsiniz.

Nasıl uygulanır?

Bu karışımı saç diplerinize masaj yaparak haftada 2 kez saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Yarım saat saçlarınızda beklettikten sonra suyla iyice durulamayı unutmayın. Pirinç suyu maskesi hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz şu içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz