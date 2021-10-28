Saç uzatan tarif

Saçlarınızın doğal yöntemlerle sağlıklı bir biçimde uzamasını istiyorsanız bu tarif tam size göre. Bu maskeyi saçınıza uygulayarak uzun saçlara sahip olabilirsiniz.

Malzemeler

1 çorba kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/4 çay kaşığı tarçın tozu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kapta güzelce birleştirin. Malzemelerin kıvamı kuru olduysa biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Ardından maskeyi kuru saç diplerinize sürün ve saç derinize yavaşça masaj yapın. 15 dakika kadar masaj yaptıktan sonra saçlarınızı doğal bir şampuan ile yıkayın.