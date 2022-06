Saç rengini doğal yollarla açmanın 10 basit yolu! Papatya ile saç açma

PAPATYA SUYU İLE SAÇ RENGİNİ AÇMA

Papatya suyu, dünyada yüzlerce yıldır saç açmak için yaygın biçimde kullanılır. Papatya suyu saç açmanın yanı sıra kepek gibi birçok sıkıntının tedavisinde de kullanılır. Papatyayı saç açmak için kullanan sarışınlar, saçlarının daha parlak ve sağlıklı göründüğünü kumrallar ise saçlarının 2,3 ton açıldığını söylüyor. Papatyanın kendisini kaynatarak kullanabilir ya da papatya çayını demleyerek de kullanabilirsiniz.1 bardak suya 1 avuç papatyayı atarak 10 15 dakika kaynatın. Kaynattıktan sonra biraz dinlendirip papatyaları süzüp suyunu soğuduktan sonra kullanmalısınız. Uygulamayı durulama suyu olarak, direk saçınıza uygulayıp güneşte bekleterek ya da maske şeklinde yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde uygulama yaptıktan sonra saçınızı tekrar temiz bir suyla arındırmayı unutmayınız. Bu işlemi istediğiniz saç tonunu elde edene kadar haftada 2 kereden fazla uygulamamak şartıyla tekrarlayabilirsiniz.

KARBONAT İLE SAÇ RENGİNİ AÇMA

Günlük hayatta birçok kullanım alanı olan karbonatı, saçlarımızda derinlemesine temizlik ve rengini açmak içinde kullanılabiliriz. Karbonat; günlük hayatta hava kirliliği gibi birçok etmenin yarattığı kirlerden, zararlı kimyasallardan ve toksinlerden derinlemesine kurtulmamızı sağlar. Bir kaba 1 çay kaşığı karbonat ve krem kıvamına gelecek kadar su eklemelisiniz. Karışımı saç derinize ve saçlarınıza masaj yaparak 15-20 dakika bekletip durulayabilir ya da sadece rengini açmak istediğiniz yerlere uygulayıp daha iyi etki etmesi için folyo kağıdıyla sararak da bekletebilirsiniz. Bu uygulamada dikkat edilmesi gereken nokta ise karbonatın saçınızı biraz kurutabileceğidir. İşlemi yaptıktan sonra saçınızda bir kuruluk oluşursa duş sırasında mutlaka bir krem uygulamalısınız. Bu uygulamayı istediğiniz saç tonuna ulaşana kadar haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

TUZLU SUYLA SAÇ RENGİNİ AÇMA

Bu yöntem için deniz kenarında olmak gerekiyormuş gibi gelebilir. Ancak evde koltuğumuzda uzanırken zahmetsizce saç rengimizi açabiliriz. Tek yapmanız gereken saçınıza ılık tuzlu su püskürtmek. Yalnız bu uygulamada tuzun saçınızda ki nemi emeceğini ve saçınızı birazda olsa kurutacağını belirtmeliyim. Bunun için her uygulamadan sonra saçınıza ekstra nem sağlamalısınız bunu da Hindistan cevizi yağı gibi doğal yağlardan faydalanarak yapabilirsiniz. Hazırlamak için bir kapta kullanacağınız kadar suya bir miktar tuz ekleyip kaynatmalısınız. Su ılındığında saçınıza uygulayın ve havluyla biraz nemini aldıktan sonra yine etkileşime geçebilmesi için güneşte biraz bekletmelisiniz. Bu uygulamayı ardından kuruluk oluşmaması için bir nem uygulaması yapmak şartıyla istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI İLE SAÇ RENGİNİ AÇMA

Çoğumuz, zeytinyağının mucizevi bir saç kremi olduğunun farkındayız, ancak daha az bilineni aynı derecede harika bir saç rengi açma ustası olduğudur. Saçınızın alabildiği kadar zeytinyağı uygulayın ve saçlarınızı tarayın. 1 saat güneşte bekletmeniz yeterli olacaktır. Daha da etkili olmasını isterseniz yağa biraz limon suyu ekleyebilirsiniz. Saçınızı yıkadıktan sonra daha nemli ve doğal bir tonda açılmış saçlara kavuşacaksınız. İstediğiniz ton için haftada 3 kez uygulayabilirsiniz.

LİMON SUYU İLE SAÇ RENGİNİ AÇMA

En popüler yöntemlerden birisidir. Bütün gün dışarıda gezmeyi planlıyorsanız sizin için mükemmel bir yöntemdir. Bir fincan limon suyuna yaklaşık dörtte biri kadar ılık su ekleyin ve karıştırın. İsterseniz karışımı bir sprey şişesine koyup saçınıza kolayca uygulayabilirsiniz. Limonun içindeki sitrik asit saç diplerinizi tahriş edebilir, bu yüzden sadece saç uçlarınıza uygulamanızı tavsiye ederim. Limon suyuyla saç açmanın en güzel yanıysa saçlarınızı kızıllaştırmadan istediğiniz tona ulaştırmasıdır.

SAF BAL İLE SAÇ RENGİNİ AÇMA

Bu yöntemde saf bal kullandığınızdan emin olmalısınız. Saf bal glikoz oksidaz içerir ve bu da saçımız için mükemmel bir maddedir. Uygulama olarak pek çok yöntem kullanılabilir. İsteğe göre maske ya da diğer yöntemler gibi sür güneşte beklet yöntemini yapabilirsiniz. Ayrıca bu yöntemle hem saçlarınızı besler hem de diğer yöntemlere göre daha etkili bir sonuca ulaşabilirsiniz. Eşit ölçüde saf balı ve suyu iyice karıştırıp saçınıza sürüp güneşte bekletebilir ya da aynı karışımı saçınıza sürüp streç filmle sarıp gece boyunca uyurken maske olarak bekletebilirsiniz. Saça hiçbir zararı bulunmayan bu yöntemin tek kötü tarafı saçınızı yıkarken balı durulamakta biraz zorlanacak olmanız. İstediğiniz tona ulaşmak için haftada 1 kez uygulanabilir.

TARÇIN İLE SAÇ RENGİNİ AÇMA

Muhteşem kokusuyla bizi büyüleyen ve günlük hayatta da sık sık kullandığımız tarçında saç rengimizi açmak için çok iyi bir yoldur. Saçımız için doğal güneş koruyucusu olan tarçın aynı zamanda saçınızı ipeksi ve yumuşakta yapar. Yaklaşık yarım bardak saç kremine 3-4 kaşık toz tarçın ekleyin ve macun haline gelen karışımı saçınıza masaj yaparak uygulayın. Tarçının püf noktası, biraz geç sonuç almanıza rağmen ne kadar çok saçınızda bekletebilirseniz o kadar iyi sonuç almanızdır.

C VİTAMİNİ TABLETİYLE SAÇ RENGİNİ AÇMA

Boyalı saçlar için başka bir yöntem ise c vitamini tabletleridir. Sağlığımız içinde sürekli kullanmamız gereken c vitamini aslında doğru kullanıldığında saç rengimizi açmak için mükemmel sonuçlar verebilir. C vitamini tabletlerini kolaylıkla her eczaneden bulabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece 10 tableti toz haline getirip şampuanımıza eklemek ve her duşta düzenli bir şekilde kullanmaktır.(orta boy bir şampuan şişesi için tozun yaklaşık dörtte biri kullanılması önerilir.)Düzenli kullanıldığında istediğiniz tona kademeli bir şekilde ulaşabilirsiniz.

SİYAH ÇAY İLE SAÇ RENGİNİ AÇMA

Siyah çay tanik asit içerir, saçımız için gerekli olan besini sağlar ve doğal yoldan saç açma işlemimizi de başarıyla gerçekleştirir. Her gün evinizde demlenen çayın bir miktarını bu iş için kolaylıkla kullanabilirsiniz. Çay demini biraz suyla karıştırıp bir sprey şişesine koyup saçınıza uygulayın ve güneşte bekletin. Daha sonrasında durulayın. Bu işlemi de haftada 3-4 defa uygulayabilirsiniz.