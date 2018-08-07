Saç neden dökülür?

İnce, seyrek saçların kişisel bir problem olduğu fikri yanlıştır. Geçici veya uzun dönemli saç kaybı yaşayan insanların yüzde 40'ı kadındır. Tüm kafada saç seyrelmesi görülebileceği gibi kafanın tepe noktasında bölgesel seyrelme de görülebilir. Erkeklerin aksine, kadınların alnının ön tarafında saç dökülmesi nadir görülen bir durumdur.

SAÇ NASIL ÇIKAR?

Ortalama olarak kafa derisinde 100 bin saç vardır. Her folikül bezcik ayda 1.27 cm boyunda tek tel saç üretir. Altı sene boyunca gelişen saç bir müddet dinlenir sonra dökülür. En kısa zamanda yeni saç gelir ve döngü yeniden başlar.

SAÇ KAYBININ NE KADARI NORMALDİR?

Dinlenen saçlar düzenli olarak dökülür. Genellikle günlük 50-100 tel saç dökülür. Anormal saç kaybı ise birkaç yolla oluşur. Küme şeklinde dökülmeleri saçlarınızı şampuanlarken veya şekil verirken fark edebilirsiniz. Saçlarınız ayrıca zamanla incelir ve seyrekleşir. Saçlarınızda meydana gelen değişikliklerle ilgiliyseniz doktorunuza danışabilirsiniz.

SAÇ KAYBININ KÖKLERİNİ BULMA

Kadınlarda saç kaybı 30 farklı tıbbi nedene ve yaşam tarzına bağlı olabilir. Dermatologlar, saç kaybıyla ilgili hormonal dengesizliklere, tiroite bağlı nedenlere ve demir eksikliğine bağlı olarak testler önerir.

KADINLARIN SAÇ KAYBININ ÖLÇÜLMESİ

"Savin skalası" normal saç yoğunluğundan, kel tepe (nadiren) oluşumuna dek genel bir ölçümdür. Uzmanlar kelliğin başlıca nedeninin genetik faktörler, yaşlılık gibi unsurlara; androjenik alopecia'da menopozdaki hormonal değişimlere bağlı olduğunu düşünür. Saç tüm kafada seyrekleşebilir, incelebilir. Özellikle kafa derisinin merkez kısmında büyük kayıplar oluşabilir. Saç dökülmesi kadında nadir gözüken bir olaydır.

TİROİT PROBLEMLERİ

Tiroit kelebek şeklinde bir bez olup boğazın ön tarafındadır. Tüm vücudun birçok sürecini, işleyişini düzenleyen hormonları üretir. Eğer boğazdaki bu bez çok az veya çok fazla tiroit hormonu üretirse saç gelişim döngüsü duraksayabilir.

Fakat saç kaybı nadiren tiroit probleminin işaretidir. Başka semptomlar, hastalık belirtileri, kilo alma, kilo kaybı, soğuğa ve sıcağa karşı hassas olmak ve nabız, kalp ritmi buna neden olabilir.

PCOS (POLİKİSTİK OVAR SENDROM)

Polikistik ovar, yumurtalık sendromu olan kadınlar, kronik hormonal dengesizliklere maruz kalır. Vücut, beklenenden daha fazla yüksek androjen seviyesi yapar. Bu da yüz ve vücutta ekstra saç oluşumuna neden olur. Kafa derisinde saç incelmeye ve seyrelmeye başlar. PCOS yumurtacıkların yumurtadan dışarı çıkmalarına ve ovulasyon sorunlarına neden olur. PCOS ayrıca akne ve kilo yapar. Ancak bazen incelen ve seyrekleşen saç tek belirgin işarettir.