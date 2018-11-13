'Saç kremi'niz başka işler yapabilir

Bazıları düzenli olarak saç kremi kullanır bazılarıysa bunu gereksiz görür. İşin gerçeği saç kremi yerine gayet güzel saf sabun kullanabilirsiniz. Artık bitkisel yöntemleri tercih eden kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Mesela yine badem yağı ise cilt ve saç bakımında çokça kullanılan yöntemlerden..

Diyelim yeni doğal bir yöntemi seçtiniz. Elinizde kalan saç kremini ne yapacaksınız. Atmayın. Başka yerlerde kullanabilirsiniz.

Paslanmaz çelik tencereleri parlatır

Yüzey parlatıcı veya çelik yüzey temizleyici yerine saç kremi kullanmanız halinde tencereleriniz daha fazla parlayacaktır.

Yumuşatıcı olabilir

Saç kremi, sirke ve suyu bir şişede karıştırıp çalkalayın. Bu karışımı bundan böyle yumuşatıcı yerine kullanın. Kıyafetleriniz daha da yumuşayacaktır.

Bitkileri parlatır

Bitkileriniz bakım yaptığınız halde solgun görünüyorsa pamuk ve saç kremi yardımıyla bitkilerin yapraklarını ovalayın. Yapraklar öyle parlayacak ki insanlar ne kullandığınızı soracaktır.

Giyeceklerinizi tazeler

Temiz kıyafetlerimizi yanlışlıkla kirli sepetine attığımız oluyor. Kirli sepetinden çıkardığımızda ise temiz kıyafetlerimizin koktuğunu anlayabiliyoruz. Bir leğenin içini sıcak suyla doldurun ve içine bir çay kaşığı saç kremi ekleyin. Yarım saat boyunca kıyafetinizi suyun içinde bekletin. Daha sonra sıkın ve kurutun.

Fırçaların ömrünü uzatır

Yüz fırçalarını her kullandığınızda eskir ve aralarında kir oluşur. Öncelikle fırçaları suda bekletin. Avuç içinize saç kremi dökün ve sudan çıkardığınız fırçayı avuç içinizde ovalayın. Tekrar suya sokun ve beklettikten sonra sudan çıkarıp kuruması için bekletin.

Tıraş kremi görevi görür

Saç kremi, tıraş kremini yerine de geçebilir. Sadece köpürmez.



Çatlayan topukları sağlığına kavuşturur

Topuklarımızdaki çatlakların asıl sebebi olan ölü deriyi topuk taşıyla çıkardığınızda bile topuğunuz yumuşamaz. Önce topuğunuza saç kremi sürün. Daha sonra ölü deriyi çıkarın.

Deri ayakkabıları parlatır

Temiz bir bez ve saç kremiyle deri ayakkabılarınızı temizleyin. Parladıklarını göreceksiniz.

Mücevherlerinizi parlatır

Mücevherlerinizin parlamasını sağlamanın en iyi yolu saç kremi ile temizlemektir.

Fermuarları onarır

Sıkışan fermuarlar can sıkıcı olabiliyor. Ancak saç kremi burada da yardımınıza koşuyor. Fermuarın sıkıştığı yerin önü ve arkasına saç kremi dökün. Biraz bekledikten sonra fermuarın hareket ettiğini göreceksiniz.

Kapı gıcırtısını giderir

Kapı gıcırdamasının asıl nedeni menteşe yüzeyinde biriken toz ve pastır. Saç kremi de kullanabilirsiniz. Kapı gıcırtısının yok olduğunu göreceksiniz.

Yün kıyafetleri yumuşatır

Yünleri yıkarken deterjan gözüne saç kremi koyun. Yün kıyafetleriniz yumuşacık olacak.

Kırışıklığı giderir

Sirke, su ve saç kremini sprey şişesinde karıştırıp çalkalayın. Daha sonra kırışık kıyafetlerinizin üstüne sıkın. Kıyafetlerinizdeki kırışıklık geçecektir.

Alet-edevatın paslanmasını önler

Alet-edevat temizlenmemeleri halinde paslanırlar ve kullanılamaz hale gelirler. Bir daha onları temizlerken, temiz bir bez ve saç kremi kullanın. Güzel sonuçlar alacaksınız.