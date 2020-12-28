  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Saç kesimini beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı
Yerel

Saç kesimini beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde berberde tıraş olan kişi saç kesimini beğenmeyince berberi ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi bıçakladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 23:57:00 -
Saç kesimini beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı

Olay saat 18.00 sıralarında Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesinde bir iş hanında bulunan berberde meydana geldi.

İddiaya göre berbere gelen kişi, saç tıraşı oldu. Saç kesimini beğenmeyen kişi, berber Oğuz Çiftçi ile tartıştı.

Kavga çıkması üzerine araya esnaf Ramazan Mutlu girdi. Bıçağını çıkartan kişi, berber Oğuz Çiftçi ile kavgayı ayırmaya çalışan Ramazan Mutlu’yu bıçakla yaraladı.

Yakalanması için çalışma başlatıldı

Kimliği belirsiz kişi daha sonra olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Çiftçi ile Mutluyu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralanan Oğuz Çiftçi ve Ramazan Mutlu tedavi altına alındı. Polis, 2 kişiyi bıçaklayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer

TRT'de yakın zamanda ekranlara gelmesi beklenen Hay Sultan dizisine oyuncu Melisa Aslı Pamuk katıldı.
Yeni KONA güçlenerek geldi
Otomotiv

Yeni KONA güçlenerek geldi

Hyundai KONA, çeşitli motor seçenekleri ve donanım seviyeleri ile Türkiye’de satışa sunuldu.
Bakan Selçuk açıkladı! Asgari Ücret 2825 TL oldu
Ekonomi

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari Ücret 2825 TL oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret toplantısı sona erdi ve 2021 yılı Asgari Ücret açıklandı. Asgari ücret 2021 yılı için b..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay