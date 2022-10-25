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İSLAM Saç ektirmek caiz mi?
İSLAM

Saç ektirmek caiz mi?

Saç ektirmeyi düşünenler bu durumun caiz olup olmadığını merak ediyor. Pek çok kişi ‘Saç ektirmek caiz mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Diyanet saç ektirme açıklaması nedir?

Yeniakit Publisher
2022-10-25 19:05:00 -
Saç ektirmek caiz mi?

Günümüzde pek çok kişi saç ektirme işlemini uygulatıyor. Bu işlemi yaptırmak isteyen bir kesim ise bunun dine uygun olup olmadığını merak ediyor.

Saç ektirmek caiz mi?

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) saç eklemeyi ve ekletmeyi yasakladığı yönündeki rivayetler sahih kaynaklarımızda yer almaktadır (Buhârî, Libâs, 83; Müslim, Libâs, 33). Konuyla ilgili hadisleri değerlendiren İslam âlimleri, bir kimsenin, saçına başkasının saçını eklemesini veya başkasının saçından imal edilen peruğu takmasını caiz görmemişlerdir. Çünkü bu gibi işlemlerde saygın olan insanın bir parçası kullanılmaktadır ki; bu, zorunlu hâller dışında caiz değildir. Ancak insan saçı dışında ipek, iplik, yün ve benzeri maddelerden yapılmış peruğun takılmasını, fakihlerin çoğunluğu caiz görmektedir (Kâsânî, Bedâi’, V, 125 v.d.; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 107; İbn Nüceym, el-Bahr, VI, 133).

Günümüzde cerrahi bir operasyon olarak yapılan saç ekimi uygulaması ise kişinin kendi saçının alınıp saç kaybına uğrayan bölgeye nakledilmesi şeklinde olduğundan söz konusu yasak kapsamında değildir.

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