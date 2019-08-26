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Saç ekiminde yeni dönem

Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekiminin lokal anestezi ile yapılan bir işlem olduğunu ifade ederek, "Lokal anestezi ilaçları bir takım ağrı ve acı vermektedir; fakat şu an yeni bir teknoloji olan püskürtme yönteminde herhangi bir ağrı, acı olmadan, lokal anestezi ilacı püskürtme yöntemiyle cilt altına verilmektedir.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:59
Saç ekiminde yeni dönem

Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekiminin lokal anestezi ile yapılan bir işlem olduğunu ifade ederek, "Lokal anestezi ilaçları bir takım ağrı ve acı vermektedir; fakat şu an yeni bir teknoloji olan püskürtme yönteminde herhangi bir ağrı, acı olmadan, lokal anestezi ilacı püskürtme yöntemiyle cilt altına verilmektedir. Buda hasta için konfor sağlamaktadır" dedi.


"Geleneksel uygulanan saç ekim operasyonlarında lokal anestezi altında operasyonların tamamlanırdı" diyen Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, kişinin kafa derisine enjeksiyon yapılmasından dolayı saç ekim operasyonlarına iğne korkusu sebebiyle cesaret edemediğini, bu durumun artık değiştiğini söyledi. Gülgör, "Çoğumuz iğne olmaktan korkarız. Yeni teknik ve sistemler günümüzde yer almaktadır. iğne kullanmadan kişinin konforu göz önüne alınarak iğne kullanmayan anestezi teknikleri ve uygulamaları günümüzde uygulanmaya başlanmıştır. Teknik ucunda iğne olmayan özel bir aletle (püskürtme) lokal anestezi uygulanmaktadır. Kişi korkuları olmadan konforlu ve rahat bir operasyon geçirir" dedi.



Saç ekimi hastane ortamında yapılmalı uyarısı


İnsan sağlığıyla ilgili yapılacak her müdahalenin uzmanlık ve tecrübe gerektirdiğini belirten Gülgör, "Günümüzde merdiven altı yerlerde saç ekimi yapan yerler var. Bu tür yapılan müdahaleler olumsuz sonuçlar doğurabilir. Saç ekimi hastane ortamında hekim ve anestezi teknisyenleri gözetiminde yapılması daha sağlıklı olacaktır. Saç ekimi yaklaşık 10 saat süren bir işlem olduğu için bu süre zarfında nadiren de olsa oluşabilecek komplikasyonlar hekimler anında müdahale edebilirler. Biz saç ekimi işlemini kendi doktorlarıyla, kendi ekibiyle kendi ameliyathanesinde yapmaktadır" şeklinde konuştu.


İzmir Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, şöyle devam etti:


"Hastalar sadece saç ekimi için bize başvurmuyorlar. Saçın dışında sakal ve kaş ekimi içinde gelen hastalarımız var. Sakal ekimi hastalarımız tarafından büyük ilgi görmekte. Özellikle daha erkeksi görüntüye sahip olma düşüncesiyle hastalar bize başvurmaktadırlar. Sakal dökülmesinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Alerjik hastalıklar, cilt rahatsızlıkları, hormonal dengesizlikler gibi. Sakal ekimi köselik, seyrek veya dağınık sakal durumlarında da uygulanmaktadır. Sakal ekimi 21-22 yaşlarından itibaren uygulanabilir. Sakal ekimlerinde her zaman hedefimiz doğal ve estetik sakallara hastalarımızın kavuşmasıdır. Sakal ekimi yöntem olarak saç ekiminden hiçbir farkı yoktur. FUE tekniğinde olduğu gibi micro motor uçlarıyla kişinin genetik olarak en az dökülen kulak arasındaki bölgeden veya ense bölgesinden alınan saç kökleriyle uygulanmaktadır. Ekilen sakallar genellikle 3’üncü aydan itibaren çıkmaya başlar 8-12 ay arasında ise tamamı çıkmış olur."

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:59
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