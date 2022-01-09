Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

Sağlıklı bir saç derisinde 100 bin adet civarında saç teli bulunmaktadır. Yetişkin bir insanda gün içinde yıkanma ve taranma sonucunda ortalama 100 ya da 150 civarında saç teli dökülür ki bu sayı normal olarak kabul edilmektedir. Ancak saç tellerinin zamanla incelerek zayıflaması ve dökülme oranının bu sayının çok üzerine çıkması, saç dökülmesinin arttığı ve en kısa zamanda tedavi edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

Korona saç dökülmesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, saç dökülmesi problemi yaşayan yaklaşık binin üzerinde hastayı taradıklarını belirterek, "İlk verilere göre corona virüsü geçirenlerin yüzde 25 ila 30'unda saç dökülmesi görülüyor. Corona virüsü enfeksiyonunun, vücudun direncinin düşmesi nedeniyle hastalıktan 2-3 ay sonra şiddetli bir saç dökülmesine yol açıyor" dedi.

Uzmanlar, günde 50-100 adet saç telinin dökülmesini normal sınırlar içerisinde kabul ederken, eğer aşırı miktarda saç kaybı ve saçlarda gözle görülen incelme oluşursa, en kısa zamanda doktora başvurulması gerektiğini bildiriyor.

Günde 100 saç telinden fazla dökülme olmasının sorun teşkil edebilir, yüksek ateş, bağışıklık sistemini etkileyen akut ve kronik hastalıklar, tiroid hastalıkları, çeşitli enfeksiyon hastalıkları, demir ve çinko eksikliği, H vitamini eksikliği, mevsim değişikliği ve beslenmede yetersiz protein alımı gibi durumların saç dökülmesine sebep olabilir. Kaza veya büyük ameliyat geçirmek gibi fiziksel nedenlerin de dökülmeye sebep olabileceğini belirtiliyor. D vitamini eksikliği belirtileri arasında saç dökülmesi de yer alır. Kapalı mekanda fazla zaman geçirip güneşten uzak kalmış olmanız D vitamini eksikliğinin açıklaması olabilir.

Tüm saç derisini kapsayan, aşırı dökülmelerde en önemli sebeplerden birinin hormonel değişikliklerdir. Bu durum en çok loğusalık döneminde ortaya çıkıyor.

Saç boyaları başta olmak üzere saça uygulanan bazı kimyasallar da saçları yıpratır. Fönler, perma işlemleri, renk açıcılar saçın yapısına hasar verir. Boya işlemi sırasında uygulanan renk açıcılar saça rengini veren melanini okside eder.

Saçlarda meydana gelen mekanik hasarların dış faktörlere bağlıdır. Bu dış faktörlerden bir tanesi de su. Saçların haftada en fazla 2 veya 3 kez yıkanması gerekir. Saçlar ılık su ile yıkanmalı ve kullanılan şampuan miktarı fazla olmamalıdır. Fazla kullanılan şampuan saçtan kolay arındırılmaz ve saçta kepeklenmeye neden olur.

Saç dökülmesine ne iyi gelir evde çözüm

Soğan

Mutfakta sıkça yemeklerde tercih edilen soğan, bu defa saç bakımında karşınıza çıkıyor. Soğanın içinde bulunan kükürt, saç uzamasını destekler. Aynı zamanda saç derisinin daha sağlıklı olması için etkilidir. Saç dökülmesi yaşayan kişiler soğanı rendeleyip zeytinyağı ile karıştırıp bir kür hazırlamalıdır. Bu kür ise saç derisine masaj yaparak 30 dakika beklemelidir. 30 dakika sonrasında saçlarınızı şampuan ile yıkayabilirsiniz.

Saç dokulmesini engellemenin doğal yolları

Saç dökülmesini önleyen yağlar

HİNT YAĞI.

JOJOBA YAĞI.

ARGAN YAĞI.

BADEM YAĞI.

AYÇİÇEĞİ YAĞI.

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Ispanak, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler.

Portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini içeren meyveler.

Balık başta olmak üzere deniz ürünleri.

Ceviz, fındık gibi kuru yemişler.

Yoğurt.

Tavuk, hindi gibi protein kaynakları

Havuç

Saç dökülmesinde hangi doktora gidilmeli

Saç dökülmesi yaşayan kişiler hastanelerin Deri ve Zührevi Hastalıkları yani Cildiye ya da Dermatoloji bölümlerinden randevu almaları gerekmektedir.