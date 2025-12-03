  • İSTANBUL
Saç dökülmesinin asıl nedeni sandığınız şey olmayabilir

Uzmanlar, stres, yanlış bakım ve vitamin eksikliklerinin saç dökülmesini belirgin şekilde artırdığı uyarısında bulunuyor.

Saç dökülmesi son yıllarda hem kadınlarda hem de erkeklerde giderek artan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya, saç dökülmesini artıran ve etkileyen faktörleri anlattı, saç dökülmesine karşı yapılması gerekenleri aktardı.

Eksik bir vitamin varsa takviye alınması gerektiğini belirten Özkaya, şunları söyledi: “Birçok sağlık problemi saç dökülmesini artırabiliyor. Genetik yatkınlık özellikle erkek tipi dökülmede çok etkili. Dış etkenler de dökülmeleri artırabiliyor. Stres yaşamak, kötü bir diyet yapmak gibi sebepler de saç dökülmesini artırabiliyor. Bazen kullanılan ilaçlar da etkili olabiliyor. Kimyasallar kullanmak ve ısı uygulamak da saç dökülmesini artırabiliyor. Boyalarda organik içerikleri tercih etmek ve çok sık kullanmamak da dikkat edilmesi gerekenler. Öncelikle kanda eksik bir vitamin varsa bunların takviyesini almalıyız. Eksik değilse vitamin kullanmak bir işe yaramıyor. Onun dışında saçımızda egzama veya enfeksiyon gibi bulgular varsa bunları da tespit etmeliyiz. Çok sıkı toplamalar da saç dökülmesi yapabiliyor. Daha gevşek toplamalar yapılmalı.”

