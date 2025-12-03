Engelsiz Türkiye Yüzyılı programı başlıyor! Erdoğan, önemli projeyi tanıtacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" programının yarın AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Kaya, engelli bireylerin hayatlarında büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, "Eskiden eve kapatılan, evinden dışarı dahi çıkamayan bir toplulukken bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitimden istihdama her alanda verdiği desteklerle engelliler sosyal hayata katılıyor, okullarda eğitim alıyorlar, istihdamın içerisinde yer alıyorlar." ifadesini kullandı.

"Aslında biz, sevenleri lideriyle buluşturacağız" diyen Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 23 yılda engelli bireyler konusunda devrim niteliğinde işlere imza atıldığını kaydetti. Kaya, engelli bireylere yönelik kanuni düzenlemeler yapıldığını, engelsiz yaşam merkezleri, gündüz bakım merkezleri ve ağır engelli bireyler için yatılı bakım merkezleri kurulduğunu hatırlattı.

Kaya, evde bakım desteği gibi bütün dünyaya örnek bir destek modeliyle engelli bireye sahip ailelerin yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Engelli maaşlarıyla birlikte engelli kardeşlerimizin yine yanındayız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki her bir engelli evladımız eğitim alabilecek düzeyde olanlar eğitim alsın, daha sonra Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile ya kamuda ya özel sektörde istihdamın içerisinde yer alsınlar, sosyal hayatın içerisinde olsunlar. Bunun için erişilebilirlikle ilgili düzenlemeleri yaptık. Yarınki programımızda da Türkiye'nin 81 ilinden AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığının Engelliler Komisyonu başkanlarıyla birlikte engelli kardeşlerimizi Cumhurbaşkanımızla buluşturacağız. İstiyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızı bu kadar çok seven engelli kardeşlerimiz sevgilerini doğrudan kendileri iletebilsinler. Bu buluşma, onların talep ettikleri buluşmalar. Yarın Erişilebilirlik Ödül Törenimiz olacak. Farklı kategorilerde engellilerin hayatına dokunan, onların sosyal hayatın içine katılmalarını destekleyen projelere AK Parti Genel Merkezi olarak ödül veriyoruz. İkinci senemiz... Bu ödülün de aynı zamanda gelenekselleşmesini istiyoruz. Hem yerel yönetimleri destekleyici, teşvik edici ödüllerimiz var hem de özel sektörü destekleyici ödüllerimiz var. İstiyoruz ki Türkiye'de insan hayatına yaraşır şekilde bütün engellilerimiz, 'Engelsiz Türkiye Yüzyılı' dediğimiz yüzyılda hayatın içerisinde hep birlikte olalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı", 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Kaya, "Bu anlamda aslında bizim engellilere verdiğimiz bütün destekler, aileyi güçlendirme, güçlü bir şekilde bir arada tutma adına verilen destekler." şeklinde konuştu.

Kaya, engelli bireylere sahip ailelerin güçlü bir şekilde ayakta kalması için destekleri her zaman sürdüreceklerini vurguladı.