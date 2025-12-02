  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Büyükçekmece Adliyesi'nde şok soygun! 142 milyon TL değerinde vurgun yapıldığı iddia edildi

Komşu ülkeye talih kuşu kondu! 61 milyon tonluk altın rezervi keşfedildi

Netanyahu'nun Suriye'den talepleri neler?

CHP’nin Stockholm tartışması büyüdü! Özgür Özel’in sözleri ters tepti, eleştiriler ok gibi döndü!

İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı

Türkiye ne durumda? 19 ülke katılımlı SAFE konusunda resmi açıklama geldi!

Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal

Topçu’dan İsrail’e sert uyarı! Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü için kararlı duruşunu gösterdi!

Güney Kıbrıs’ta akıl almaz hırsızlık! Ölen adamın kalbini çaldılar

Türkiye Karadeniz’de inisiyatifi eline alıyor! Saldırılar sonrası güvenlikte kritik sorumluluk üstlenecek
Dünya Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören Alman dev şirket: 270 kişiyi işten çıkardı
Dünya

Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören Alman dev şirket: 270 kişiyi işten çıkardı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören Alman dev şirket: 270 kişiyi işten çıkardı

Almanya'da makine devi iflas etmek zorunda kaldı. Zarar gören dev Alman şirket zarar etti. Alman devi 270 kişiyi işten çıkardı.

Almanya'da Albstadt’ta bulunan, yuvarlak örgü ve örgü makineleri alanında dünya pazar lideri olan geleneksel Mayer & Cie. şirketi, kesin olarak kapanmanın eşiğinde. 120 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Schwäbische Alb’daki aile şirketi, 23 Eylül 2025‘de iflas başvurusunda bulundu. Uluslararası arayışlara rağmen, işletmeyi devralmak isteyen bir yatırımcı bulunamadı. Bu nedenle, 1 Aralık’tan itibaren ticari faaliyetlere son verdi.

Karar, yaklaşık 270 çalışan için işlerini kaybetmeleri anlamına geliyor. Süreci takip eden yeniden yapılandırma uzmanı, çoğu çalışanın Şubat 2026’nın başına kadar işten çıkarılacağını açıkladı. Ardından, küçük bir ekip işleri devralacak, siparişleri tamamlayacak ve ardından makine parkı, binalar ve stoklar satılacak.

Mayer & Cie. kapanmanın nedeni olarak piyasalardaki istikrarsızlığı ve rekabet gücünün azalmasına bağlıyor. Açıklamada ABD ile Çin arasındaki küresel ticaret çatışması, Ukrayna’daki savaş ve Türkiye gibi geleneksel satış pazarlarındaki enflasyon, tekstil makinelerine olan talebi dramatik bir şekilde düşürdü. Buna Çin’den gelen ucuz rekabet de ekleniyor. Yönetim kuruluna göre, geçen yıl ciro neredeyse yüzde 50 düştü, aynı zamanda üretim maliyetleri de önemli ölçüde arttı.

1905 yılında kurulan Mayer & Cie., nesiller boyunca giyim, ev tekstili ve teknik uygulamalar için kumaşların üretildiği makinelerin önde gelen tedarikçisi olmuştur. Şirket, dünya çapında ihracat yapmış ve Asya, Türkiye ve diğer bölgelerdeki tekstil üreticilerine tedarik sağlamış. Bir aile şirketi olan firma, dördüncü nesil tarafından yönetiliyor.

Albstadt, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan bir şehirdir.

Almanya’da iflas korkusu büyüyor!
Almanya’da iflas korkusu büyüyor!

Avrupa

Almanya’da iflas korkusu büyüyor!

Dev şirket iflas etti: Ekonomik çöküşün eşiğinde!
Dev şirket iflas etti: Ekonomik çöküşün eşiğinde!

Dünya

Dev şirket iflas etti: Ekonomik çöküşün eşiğinde!

Otomotiv devi iflas kıyısında: İki şirkete 1 yıl mühlet!
Otomotiv devi iflas kıyısında: İki şirkete 1 yıl mühlet!

Otomotiv

Otomotiv devi iflas kıyısında: İki şirkete 1 yıl mühlet!

Hitit Seramik iflas etti: 300’den fazla çalışan tasfiye sürecine girdi
Hitit Seramik iflas etti: 300’den fazla çalışan tasfiye sürecine girdi

Gündem

Hitit Seramik iflas etti: 300’den fazla çalışan tasfiye sürecine girdi

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

pelitözülü

yine başladınız algılı haberlere,bizene almanın atölyesinden.

Enver Yüksel

İnşallah daha beter olursunuz !! Gazze nin ahı çıkacak sizden,de israil,e verdiğiniz mühimmat , dönüp sizi de vuracak inşallah pislikler sizi !!
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23