Tuşlardan kasetlere: Bir kuşağı şekillendiren 5 icat
Televizyon ve popüler kültürün yükseldiği dönemde, asıl devrim 60’lar ve 70’lerde hayatımızı değiştiren 5 teknolojik icatla geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonraki durgunluk dönemi, 1950'lerin ortalarından itibaren yerini dinamik bir kültürel değişime bıraktı. Televizyonun aile hayatının bir parçası haline gelmesi ve rock and roll'un gençler arasında bir zihniyet devrimi yaratmasıyla, 1960'ların kültürel patlaması ve 1970'lerin daha bağımsız ruhu için zemin hazırlandı. Bu süreçte The Beatles ve Bob Dylan gibi ikonlar yükselirken, sahne arkasında da teknolojik atılımlar günlük yaşamı kökten değiştirmeye başlamıştı. NASA uzay programı sayesinde elde edilen buluşlar, yavaş yavaş küçülen ve ucuzlayan elektronik cihazlara dönüştü. Ortalama bir aile, birden fazla eğlence biçimini oturma odasına sığdırabiliyor, evden eve iletişim kurmak ise kolaylaşıyordu. Tuşlu telefondan VCR’a kadar o yıllarda icat edilen pek çok elektronik yenilik, bir kuşağın yaşam biçimini bugüne dek etkiledi.