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Kadın - Aile Saç dökülmesini önlemek için çörekotu yağı: Adeta her yerden dökülen saçınız fışkırıyor! Herkes hemen satın alıyor
Kadın - Aile

Saç dökülmesini önlemek için çörekotu yağı: Adeta her yerden dökülen saçınız fışkırıyor! Herkes hemen satın alıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-16 19:20:00 - 2023-11-16 19:23:09
Saç dökülmesini önlemek için çörekotu yağı: Adeta her yerden dökülen saçınız fışkırıyor! Herkes hemen satın alıyor

Stres, düzensiz uyku, eksik beslenme vb. gibi sebeplerden dolayı dökülen saçlara engel olmak aslında sanıldığından daha kolay. Herkes hemen almaya başladı

Saç dökülmesini önlemek için çörekotu yağı

Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır?

Çörekotu yağı hücre yenileyici özelliğe sahip olduğu için cilt ve saç bakımında kullanıldığında pek çok sorunun çözümü olur.Yüz için kullanıldığında cildi nemlendirir, hücreleri yeniler, cilt lekelerini ortadan kaldırır.

Vücutta oluşan cilt çatlakları için kullanıldığında çatlak giderici özelliğe sahiptir.

Çörekotu yağı saçların dökülmesini engeller ve saç derisini nemlendirir.

Egzama gibi ciltte oluşan problemlerin tedavisinde de kullanılan çörekotu yağı cilde nasıl sürülür? Kullanım amacına göre kullanım şekilleri de değişiklik gösterir.
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Yüz bakımı için kullandığınızda temizlediğiniz cildinize çörek otu yağını hafif masaj yaparak dağıtın.
Ciltte leke oluşumları varsa zamanla bu lekelerin de kaybolmasını sağlar ve gün içinde cildinizi dış etkenlere karşı korur.
Yüz bakımı için ayrıca aynı oranda zeytinyağı ile karıştırarak da kullanabilirsiniz.
Vücut çatlakları için çatlak olan bölgeye sadece çörek otu yağı sürebilir veya zeytinyağı ve badem yağı ile karıştırarak da kullanabilirsiniz.
Çatlak olan bölgeye masaj yapmayı da ihmal etmeyin.

Saç dökülmesini önlemek için çörek otu yağını saç diplerinize iyice yedirerek sürdükten sonra gece boyunca bekletin böylece hem saç derisi nemlenir hem de saç dökülmesi azalır.
Mantar ve egzama tedavisinde de çörek otu yağı kullanılır, sorunlu bölgeye uygulanan çörek otu yağı zamanla koruyucu olarak görev yapar ve mantar ve egzama oluşumunu engeller.
Sivilceli ciltler için çörek otu yağı bir pamuk yardımıyla pansuman yapar gibi uygulanır. (vipbakim-com)

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