Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz
% 100 doğal ve uygun fiyatlı, inanılmaz bir tarif hazırlamanız için gerekli tüm malzemeleri paylaşıyoruz. Bu karışım oldukça etkilidir ve herhangi bir yan etkisi yoktur.
Gerekli olan malzemeler:
Biraz normal (tercihen bitkisel) şampuan
- 2 E vitamini kapsülü
- 10 damla limon yağı
- 10 damla biberiye yağı
Hazırlanması
Tüm malzemeleri şampuan şişesine ekleyin ve iyice çalkalayın.
Kullanımı
Şampuanı saçınıza direkt uygulayın ve saç derinize yaklaşık 10 dakika boyunca hafifçe masaj yapın. Ardından, yaklaşık 10 dakika bekletin. Son olarak, saçınızı her zaman yaptığınız gibi suyla durulayın. İşte bu kadar basit!