  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz
Kadın - Aile

Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz

% 100 doğal ve uygun fiyatlı, inanılmaz bir tarif hazırlamanız için gerekli tüm malzemeleri paylaşıyoruz. Bu karışım oldukça etkilidir ve herhangi bir yan etkisi yoktur.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 00:55:00 - 2022-06-15 00:57:07
Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz

Gerekli olan malzemeler:

Biraz normal (tercihen bitkisel) şampuan

  • 2 E vitamini kapsülü
  • 10 damla limon yağı
  • 10 damla biberiye yağı

Hazırlanması

Tüm malzemeleri şampuan şişesine ekleyin ve iyice çalkalayın.

Kullanımı

Şampuanı saçınıza direkt uygulayın ve saç derinize yaklaşık 10 dakika boyunca hafifçe masaj yapın. Ardından, yaklaşık 10 dakika bekletin. Son olarak, saçınızı her zaman yaptığınız gibi suyla durulayın. İşte bu kadar basit!

Ayak sağlığı için ayakkabı seçimi nasıl yapılmalı? Ayak tabanlığı nasıl kullanılır?
Ayak sağlığı için ayakkabı seçimi nasıl yapılmalı? Ayak tabanlığı nasıl kullanılır?

Sağlık

Ayak sağlığı için ayakkabı seçimi nasıl yapılmalı? Ayak tabanlığı nasıl kullanılır?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23