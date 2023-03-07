Saç dökülmesini durduran ve yeni saç çıkaran tonik tarifi müthiş: Kepeği topluyor söküp atıyor! Saç bakımı

Bende böyle bir dönemimde saç dökülmesini durdurmak amacıyla araştırmalar yaparken bir tarife rastladım. Tarifin hazırlaması ve uygulaması çok kolay olduğu için de hemen denemeye karar verdim. Hazırladığım toniği kullanmaya başladım ve yaklaşık 1 hafta içerisinde saç dökülmesi tamamen durdu. Toniği kullanmaya devam ettim ve sonrasında saçlarımın daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu gözlemledim ve yeni saç oluşumlarının ortaya çıkmaya başladığını gördüm.

Kısacası ben bu toniğin faydasını gördüm ve sizinle de paylaşmak istedim. Doğal bir yöntem olduğu için ben rahatça kullandım ve hala da kullanmaya devam ediyorum. Toniğin içeriğinde lavanta ve ısırgan otu bulunuyor. Bu iki bitkiyi her aktarda bulabilirsiniz. Öyle çok pahalı şeyler de değiller.

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Saç dökülmesine karşı, dökülmeyi durduran ve yeni saçlar çıkaran tonik nasıl yapılır?

3 yemek kaşığı kurutulmuş lavanta ve 1 yemek kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu bir kaba koyalım.

Üzerine 1,5 su bardağı su ilave edelim, ocağa alıp kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladığı anda ocaktan alalım.

10 dakika demlenmesi için bırakalım ve sonrasında süzelim.

Eğer bir sprey şişeniz varsa hazırladığınız toniği kullanmakta büyük kolaylık sağlıyor.

Nasıl Kullanıyoruz?

Saç dökülmesine karşı hazırladığımız toniği, saç diplerimize uygulayıp masaj yapıyoruz. Sonrasında saçlarınızı istediğiniz gibi fönleyip dışarı çıkabilirsiniz. Yağ içermediği için durulamaya ihtiyaç duyulmuyor. İlk hafta günlük kullanım yapın, saç dökülmenizdeki azalmayı farkedeceksiniz. Sonraki haftalarda 2 günde 1 kullanabilirsiniz. Belli bir kullanım sonrası saç dökülmenizin durduğunu ve yeni saç oluşumlarının başladığını göreceksiniz.

Öte yandan

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Baldırıkara bitkisinin saç dökülmesini önlediğinin ifade edilmesi dikkat çekti.

BALDIRIKARA BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- Grip ve soğuk algınlığında hastayı rahatlatır.

-Balgam söktürür.

-Mide ağrılarını keser.

-Böbrek kumlarının dökülmesini sağlar.

-Derideki şişlikleri indirir.

-Saç dökülmesini önler.

-Regl kanamalarının düzenli olmasını sağlar.

-Diğer ilaçlara da tat verici olarak kullanılır.

BALDIRIKARA BİTKİSİ ZARARLI MI?

Fazlası dalağa zarar verir.

BALDIRIKARA BİTKİSİ NEDİR?

Eğreltiotugillerden; nemli yerlerde yeti en otsu bir bitkidir. Yaprakları at yelesini andırır. Yurdumuzun hemen hemen her yerinde yetişir.