Saç dökülmesine ne iyi gelir? Zeytinyağıyla yapılan saç maskesi tarifleri

Saçlar özellikle kadınlar için büyük önem taşır. Saç için çeşit çeşit kozmetik ürün bulunmaktadır. Doğal saç bakımı ürünleri denilince de akla ilk gelen ürünlerden biri tartışmasız zeytinyağıdır. Zeytinyağı ile hem cilt hem saçlarımız için kusurları ortadan kaldırıcı maskeler yapmak mümkündür. İşte saç bakımı için zeytinyağlı öneriler...

Zeytinyağının içerisindeki omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar saçlardaki matlığı giderirken, saçları güçlendirerek aynı zamanda kırık saçları tedavi etmeye yardımcı olur. Zeytinyağının bu sayısız faydalarından yararlanmanın en iyi yolu ise saç maskesi olarak tüm saçınıza uygulamaktır. Kozmetik endüstrisinde sık sık kullanılan bu yağ; şampuan, saç kremi, sabun ve daha birçok ürünün içerisinde yer alır. Ayrıca içerisindeki aktif bileşenler yalnızca saç değil cilt sağlığını da korumaya ve onarmaya yardımcı olduğundan dolayı popülerliğini her zaman korumuş bir yağdır.

Saçlarınız için saf ve doğal bir bakım yöntemi olan zeytinyağının etkilerini gördükten sonra zeytinyağlı saç maskelerinden bir daha vazgeçmek istemeyebilirsiniz. Peki zeytinyağıyla yapılan saç maskeleri tarifleri nelerdir? İşte saçlarınızı doğal yollarla sağlığına kavuşturacak zeytinyağlı maske tarifleri…

ZEYTİNYAĞLI VE YUMURTALI SAÇ MASKESİ

MALZEMELER

5 kaşık zeytinyağı

1 adet yumurta

UYGULANIŞI

Kolay ve basit malzemelerden oluşan bu maske ile saçlarınıza nem kazandırabilir, parlak ve canlı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olabilirsiniz.

-Maskeyi hazırlamak için bir adet yumurtayı bir kabın içerisine kırın ve çırpın. Zeytinyağını da yumurtaya ilave ettikten sonra tekrar iyice çırpın.

-Kuru saçlarınıza kökten uca sürün.

-Maskeyi sürdükten sonra streç ya da bir bone ile kapatarak 30 dakika bekleyin.

-Yıkama aşamasında ilk olarak saçlarınızı ılık su ile durulayın ve daha sonra şampuanlayın ve durulayın.

BALLI ZEYTİNYAĞI MASKESİ

MALZEMELER

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı bal

UYGULANIŞI

Bal ve zeytinyağı ikilisi ile saçlarınızın bakımını mükemmel bir şekilde yapabilirsiniz.

-Zeytinyağı ve balı karıştırın ve krem kıvamını almasını sağlayın. Hazırladığınız maskeyi saçlarınıza uygulayın ve saçlarınızı kapatın.

-20 dakika sonra saçlarınızı yıkayın.

Her iki maskenin etkilerinden yararlanmak için haftada bir kere uygulamanız gerekir. Böylelikle saçlarınızdaki birçok problemi kolay bir şekilde giderebilirsiniz.

Sarımsak zeytinyağı saç

Öncelikle birkaç diş sarımsağı havanda güzelce ezin. Üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı saç diplerine nazikçe masaj yaparak uygulayın. Ardından saçınızı bir havlu veya saç bonesiyle sarın ve bir saat kadar bu şekilde bekleyin.