Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesine karşı 5 gıda

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.

Saç dökülmesi, ülkemizde ve dünyada sıklıkla karşılaşılan bi durumdur. Kadın veya erkek ayırt etmeksizin her bireyde görülebilir. Eğer kalıtsal (genetik) nedenlerden kaynaklanmıyorsa, kaliteli şampuan kullanımı veya doğal yöntemler (bitkisel yağlar) kullanımına paralel olarak erkeklerde ve kadınlarda saç dökülmesine son verilebilir, en aza indirgenebilir. Öte yandan, sadece saç dökülmesine iyi gelen şampuan çeşitleri değil; kökleri güçlendirecek ve sağlamlaştıracak olan besinlerin tüketilmesi de gerekmektedir. Peki, saç dökülmesine ne iyi gelir? Kadınlarda ve erkeklerde saç dökülmesi nasıl önlenir, neler yapılmalıdır?

Saç dökülmesine karşı 5 gıda

Yumurta: En nitelikli protein kaynaklarından biri olan yumurta aynı zamanda saç sıhhatinin en büyük sponsorlarından olan biotinin de en iyi kaynağıdır. Aynı zamanda saçın alt yapısını oluşturan keratinden de oldukça zengin bir kaynaktır. Bu sebeple özellikle saç dökülmesi problemi yaşadığınız yarıyıllarda her gün haşlanmış, çırpılmış veya omlet olarak kesinlikle harcamalısınız.

Badem: E vitamini, biotin ve sıhhatli yağ asitlerinden oldukça zengin olduğunda saçlı teni beslerken kırılgan saçlara neden olan kuruluğu gidermeye destekçi olur.

Avokado: Saçın kökündeki hücreler çok faaldir ve her zaman yüksek enerjiye lüzumları vardır. Özellikle B5 vitamininin noksanlığından saç kök hücreleri çok süratli bir biçimde etkilenir.

Avokado B5 vitamininden oldukça zengin olup saçların kuvvetlenmesine destekçi olur. Fakat yağ oranı yüksek bir meyve olduğu unutulmamalı salatalarda ya da kahvaltıda harcanan avokado ½ adet üstüne çıkmamalıdır.

Yoğurt: Saç dökülmesi sindirim sisteminizin yiyecekleri faal olarak kullanamadığının işareti olabilir. Bu sebeple probiyotiklerden zengin; kefir, yoğurt, ayran gibi gıdasal kaynaklara günde 2 su kadehi kadar yer verirken günde 2 kere 1-2 kapsül probiyotik almak, besinlerdeki saçı besleyen maddeleri alabilmeye destekçi olabilir.

Kabak Çekirdeği: Evitamini, magnezyum, potasyum, fosfor, selenyum, çinko bakımından zengin olan kabak çekirdeği saçın kalınlaşarak sıhhatli uzamasını sağlar ve dökülmeyi önler. Fakat yağdan zengin olduğu ve yüksek enerji kapsadığı unutulmadan bir ufak avuç miktarı geçilmemelidir.

Saç dökülmesine meydan okuyan kür

Malzemeler

1 bardak ayran

½ şişe maden suyu

10-15 damla limon

1 çay kaşığı zerdeçal

5-6 adet ham badem

Yapılışı

Maden suyu ayran ve zerdeçal karıştırılarak içerisine limon ve bademler ilave edilir. Bademi üstünü süslemek için de kullanabilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL ÖNLENİR?

Tıbbi açıdan bir yöntem uygulamak istiyorsanız aşağıdaki adımlara uygulayın;

Bir dermatoloji uzmanından randevu alın. Böylece, saç dökülme nedenleriniz ve saç dökülme tipinizi öğrenebilirsiniz.

Yapılan kontrollere bağlı olarak ilaç tedavisinden yararlanabilirsiniz. Hekim kontrolünde yapılacak olan bu ilaç tedavisi ile hafif-orta derecedeki saç dökülmeleri engellenebilir.

Diğer bir tıbbi yöntem, saç mezoterapisidir.

Kadınlarda ve erkeklerde yapılabilen saç mezoterapisi, saçın sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için gerekli olan vitamin, antioksidan, mineral ve dolaşım düzenleyici maddelerinin mikro iğneler ile saç derisine doğrudan enjekte edilmesi olarak tanımlanır.

Yaklaşık olarak 1 cm aralıklarla enjekte işlemi sağlanmaktadır. Daha sonra saç derisine masaj uygulanmaktadır. Son tıbbi yöntem ise, saç ekimidir