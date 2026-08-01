Saç dökülmesine evde doğal ve bitkisel çözüm nasıl yapılır? Merak edenler, işte cevabı: Hayran bırakan çay

Saç Dökülmesine Evde Doğal ve Bitkisel Çözüm Dış görünüşümüzün en önemli tamamlayıcıları arasında yer alan saçlarımız, yeterli özeni ve bakımı gösterdiğimizde yüz güzelliğimizi de destekliyor.

Sağlıklı, canlı, mat olmayan ve ışıl ışıl saçlarımız sayesinde hem yüzümüzün hem de giydiğimiz kıyafetlerin daha estetik görünmesini sağlıyoruz.

Saçlarımız seyreldiğinde, yıprandığında ya da karmakarışık göründüğünde ise cilt bakımımıza, makyajımıza ve kıyafetlerimize ne kadar özen gösterirsek gösterelim maalesef ki yeterince güzel ve şık görünemiyoruz.

Kısacası saçlarımız, tepeden tırnağa şık olabilmemiz için mutlaka yeterli ilgiyi göstermemiz gereken en önemli aksesuarlarımız arasında yer alıyor.

Lakin saçlarımız bazen yanlış saç bakım uygulamalarımız, saçımızı sürekli röfle, maşa, saç boyama vb. işlemlere tabi tutmamız yüzünden maalesef ki zamanla yıpranıyor, inceliyor ve belirli bir süre sonra da dökülmeye başlıyor.

Saç dökülmesine çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmak istediğimiz bu yazımızda aynı zamanda saç dökülmesinin nedenlerine değinmek, yıpranan ve dökülen saçlarınızı nasıl eski sağlığına kavuşturabileceğinizle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Saç dökülmesine evde çözüm önerileri vermeden önce saç dökülmesi ne olur sorusuna cevap vererek başlamak istiyorum.

Saç Dökülmesi Neden Olur?

Genellikle saçların sık sık ısıya maruz bırakılmasından kaynaklanan saç dökülmesinin ardında bazen stres, yanlış şampuan seçimi hatta vitamin ve mineral eksikliği bile yer alabiliyor.

Saç dökülmesinin en önemli nedenlerini ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

Menopoz.

Diyabet, anemi, tiroid vb. birtakım rahatsızlıklar

Stres ve travma.

Gebelik.

Dengesiz ve düzensiz beslenme.

Saçı sürekli maşa, fön gibi işlemlere maruz bırakma.

Sık sık saçları boyatma.

D vitamini başta olmak üzere bazı vitamin ve minerallerin eksikliği saç dökülmesine neden olur.

Saç dökülmesine doğal çözüm önerilerini evde uygulayarak saç dökülmesini önlemeniz mümkün. Sizlere en etkili bazı kür ve maske tariflerini vermek istiyorum.

Saç Dökülmesini Durduran Lavanta Kürü

Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun yıpranan, incelen ve dökülmeye başlayan saçlara sahip tüm kadınlara ve erkeklere önerdiği lavanta kürü, saçları besliyor, saç köklerini güçlendiriyor ve yeni çıkan saçların da daha güçlü ve sağlam olmasına olanak tanıyor.

Saçlarınızdaki dökülmeyi ve seyrelmeyi önlemenin yanı sıra saç dökülmesine karşı bir önlem olarak da bu kürü deneyebilirsiniz.

Saçlarınızdaki dökülme tamamen duruna dek bu kürü haftada birkaç sefer muhakkak saçlarınıza uygulamanızı öneriyoruz.

Malzemeler:

Bir tutam lavanta

3 su bardağı su

Hazırlanışı:

Öncelikle suyu bir çaydanlıkta kaynatmaya başlatın. Ardından kaynamakta olan suya bir tutam lavanta bitkisini ilave edin.

Bu bitkisel karışımı yaklaşık 5 dakika daha kısık ateşte kaynatın.

Kaynayan kürü bir süre ılımaya bırakın.

Ilıyan lavanta suyunu süzün ve elde ettiğiniz bu suyla saçlarınızı güzelce kökten uca yıkayın.

30 dakika kürün saçlarınıza ve saç derinize nüfus etmesini bekleyin.

Ardından saçlarınızı bol ılık suyla durulayın.

Saç Uzatan Şampuanlar

Saç Dökülmesi Nasıl Önlenir?

Saç Dökülmesini Önleyen Isırgan Otu Kürü

Genel sağlığımızın yanı sıra saç ve cilt sağlığımıza da pek çok açıdan katkıda bulunan ısırgan otu ile hazırlayabileceğiniz bu kür, saçlarınızdaki dökülmeyi ve kepeklenmeyi engelliyor.

Malzemeler:

Bir tutam ısırgan otu

3 su bardağı su

Hazırlanışı:

1 tutam ısırgan otunu kaynamakta olan suya ilave edin ve yaklaşık 5 dakika daha kısık ateşte kaynatın.

Ardından ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

Karışım ılıdığında ısırgan otu suyunu süzün.

Elde ettiğiniz bu suyla saçlarınızı iyice yıkayın.

30 dakika kürün saçlarınıza derinlemesine nüfus etmesini bekleyin.

30 dakikanın sonunda saçlarınızı bol suyla durulayın.

Bu kürü saçlarınıza haftada bir iki sefer uygulayarak kısa sürede saçlarınıza parlaklık, canlılık kazandırabilir, saçlarınızın gürleşmesini garantileyebilirsiniz.

Saç Dökülmesine Kesin Çözüm: Zeytinyağı ve Elma Sirkesi Mucizesi

Güzellik uzmanı Suna Dumankaya’nın saç dökülmesine oldukça iyi gelen bu kür tarifi sayesinde hayalinizdeki gösterişli ve canlı saçlara en yakın zamanda kavuşabilmeniz mümkün.

Malzemeler:

1 adet aloe vera yaprağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kasede güzelce karıştırın.

Karışımı saç diplerinize parmak uçlarınızla hafifçe masaj yaparak ve yedirerek sürün.

2 saat bekledikten sonra saçlarınızı tamamen bitkisel bir içeriğe sahip bir saç şampuanı ile yıkayın.

Haftada en az 2 kez bu maskeyi saçlarınıza uygulayın.

Zararlı kimyasal ürünler saç dökülmeleri görülüyor. Yapılan Güncel tıbbi araştırma ise asıl saç dökülmesinin sorunun genetik faktörleri, stres. Demir ile vitamin eksikliklerini hangi kaynaktan alındığını ayırt etmenin doğru olduğunu ortaya koydu.

Araştırmalar sonçlarına göre, en yaygın nedenleri olarak hormonal değişimleri ve göstermektedir. Genetik faktörler, hormon dengesizlikleri, şiddetli stres, vitamin ve mineral eksiklikleri ile bazı tıbbi durumlar ve ilaç kullanımlarıdır.

Karbonhidratlar yıllardır diyet listelerinin en önemli başlıklarından biri olurken aşırı rafine karbonhidrat ve şeker tüketimi, kan şekerini hızla yükseltip insülin direncini tetikleyerek saç köklerine giden besin akışını bozar ve saç dökülmesine yol açar.

Yayımlanan araştırmaya göre, beslenme uzmanları karbonhidrat Rafine karbonhidratların aşırı tüketimi, kan şekerini hızla yükselterek insülin salgısını tetikler; bu durum hormonal dengesizlikler ve kafa derisinde artan sebum üretimi yoluyla saç dökülmesini dolaylı olarak hızlandırabilir. Bu gıdaların ne kadar zararlı olduğu büyük ölçüde düşünüyor.

Meyve suyu da benzer şekilde karıştırılan gıdalar arasında. ve katkı maddeli meyve sularının aşırı tüketimi, saf meyvenin aksine vücuttaki şeker dengesini bozarak saç köklerinin enerji alımını engeller ve saç dökülmesi riskini artırabilir. Meyvenin kendisi lif içerirken, meyve suyunda bu lif büyük ölçüde var şeker yükü oluşturabiliyor. Bu yüzden Bilimsel araştırmalar, yoğun şeker içeren içeceklerin erkek tipi dökülmeleri tetikleyebildiğini göstermektedir. Bu yüzden sanıldığından daha fazla Meyve suyu risk oluşturabiliyor.