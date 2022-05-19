Saç dökülmesi neden olur? Kimse bilmiyor saç dökülmesini durduruyor ve yeni saç çıkartıyor!

Stres, düzensiz beslenme vb. gibi sebeplerle dökülen saçlara engel olmak ve hatta yeni saç oluşumunu desteklemek aslında sanılanın aksine oldukça kolay. Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Peki yetersiz beslenmeye bağlı saç dökülmesini engellemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte saç dökülmesine iyi gelen besinler…

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, saç dökülmesine karşı kök hücre yönteminin başarılı sonuç verdiğini söyledi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, günlük 50 ila 150 saç telinin dökülmesinin normal kabul edildiğini aktardı.

Demir, "Bu sayı, yaş ile mevsime göre değişiklik gösterse de bunun üzerindeki dökülmeler patolojiktir. Kalıtsal faktörler, hormon bozuklukları, ergenlik, gebelik, menopoz, tiroid ve kansızlık başta olmak üzere sistemik hastalıklar, geçirilmiş ameliyatlar, ateşli hastalıklar, ilaçlar, B12 ve D vitamini, folik asit, biyotin, çinko, demir, selenyum gibi mineral eksiklikleri, stres, sıkı protein-kalori kısıtlaması yapılan diyetler ve saçlı deride görülen deri hastalıkları geçici ya da kalıcı saç dökülmesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

"Kalıcı kayıplar olmadan erken dönemde uygulanmalı"

Saç dökülmelerinin yaygın ve lokalize olmak üzere 2 ana grupta sınıflandırıldığını bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Lokalize, yani belli bir bölgede saç dökülmesinin en sık nedenlerinden biri ise 'androgenetik alopesi' dediğimiz erkek tipi saç dökülmesidir. Erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopesisi olan kadın ve erkek hastaların tedavisinde kök hücre yöntemi kullanılır. Kök hücre tedavisi, hastanın hasarlanmış hücre ya da dokularını onarmak veya yenilemek için kök hücreleri ya da kök hücrelerden köken alan hücreleri kullanan bir tedavi yöntemidir. Kök hücre uygulaması ile kişinin kendi hücreleri, özel bir cihaz yardımı ile işlemden geçirilerek doku yenilenmesinde kullanılır. Hastalara kendi (otolog) hücrelerinin süspansiyonu enjekte edilir. Kalıcı saç kayıpları ortaya çıkmadan, erken dönemde yapılmalıdır. Saç dökülmesinin geç evrelerinde, saç kökleri tamamen yok olmuş olan hastalarda fayda etmez. Kanser hastaları ve aktif enfeksiyonu olan hastalar haricinde ihtiyacı olan herkese uygulanabilir."

"Kulak arkasından alınan parça işlemden geçiriliyor"

Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, yaklaşık 1 saat süren kök hücre uygulamasının tek seansta başarı sağladığını belirterek, "Kök hücre yöntemi, tek seans uygulanır ve yaklaşık 1 saat sürmektedir. Uygulama ile ilgili sonuçların görülmesi 3-6 ay kadar sürer. Bu işlemle zayıf saç folikülleri uyarılarak güçlendirilir, ince ve hasarlı saçlar iyileştirilir, doğal saç uzaması desteklenir ve saç dökülmesi kontrol altına alınır. Kulak arkasından alınan 3 adet, 3 mm çapındaki saç köklerini içeren deri parçası, özel bir cihaz yardımı ile 50 mikrondan daha küçük parçacıklara ayrıştırılır. Bir çözelti haline dönüştürülerek dökülmekte olan saçlı deri alanlarına enjekte edilir. En önemli avantajları tek seanslık uygulama olması ve ayaktan yapılan bir tedavi yöntemi olması, hastane yatışı gerektirmemesidir. Tedavinin etkinlik oranı hastaya ve saçın durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte bilimsel çalışmalarla kök hücre tedavisinin etkinliği gösterilmiştir. Tekrarlayan uygulamalar ve diğer tedavilerle kombine edilmesi tedavi etkinliğini artırabilir. İşlem sonrası uygulama yapılan alanın 24 saat kadar su ile temas ettirilmemesi ve deri parçası alınan bölgeye hekiminizin önerisi doğrultusunda yara pansumanı yapılması yeterli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kimse bilmiyor saç dökülmesini durduruyor ve yeni saç çıkartıyor!

Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir.

Eğer saçlarınız kalıtsal nedenlerle dökülüyorsa bunu beslenmenizi düzenleyerek durdurmanız mümkün değil ancak saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.

Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Saç dökülmesi neden olur?

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.

Saç Dökülmesine Karşı Beslenme Önerileri

Erkek tipi saç dökülmesi düşük yağ içeren bir beslenme programıyla tamamen durdurulamasa da yavaşlatılabilir. Bazı bilim adamları erkek tipi kelliğin ergenlik döneminde artan testosteron seviyelerine bağlamaktadır. Hayvansal gıda temelli yüksek yağ testosteron seviyelerini arttırarak saç köklerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Proteinden oluşan saç telleri için günlük beslenme yoluyla alınan protein ve B vitaminleri çok önemlidir. Bu proteini yağlı gıdalar yerine fasulye, mercimek, yoğurt gibi kaynaklardan alabilirsiniz. Avrupa’da yapılan bazı çalışmalar soya proteininin saç büyümesini %15 oranında arttırdığını belirtmektedir.