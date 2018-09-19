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Saç diplerindeki hastalıklardan defne sabunu ile kurtulun

Defne sabununun faydaları nelerdir? Nasıl Kullanılır?

19 Eylül 2018 Çarşamba 22:44
Saç diplerindeki hastalıklardan defne sabunu ile kurtulun

Bebeklerde pişik oluşumunu engeller.

Antiseptik özelliği sayesinde derideki birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olur. Derideki mikrop kökenli hastalıkların tedavisinde oldukça etkili ve yararlıdır.

Mikropları öldürerek hastalıkların kökenini ortadan kaldırmaya yardımcıdır.

Deriye doğal peeling yaparak gözenekleri açar, siyah nokta oluşumunu engeller. Gözeneklerin açılması ile birlikte tekrardan siyah nokta ve sivilcelerin oluşumunu engeller.

Nemli ve sıcak bölgeleri seven mantara da oldukça iyi gelmektedir. Mantarın başlıca düşmanlarından biri de defne sabunudur.

Saç diplerinde bulunan deri hastalıklarının neden olduğu yaraları iyileştirici özelliğe sahiptir.

Saçları kuvvetlendirerek, saç diplerini güçlendirir böylece saç dökülmelerini engeller. Saçlarınız kuvvetli bir görünüme kavuşur.

Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olarak cildin tahriş olmasını engeller.

Varisler için oldukça etkilidir. Varislerin rahatlaması için kullanılabilir.

Kuru ciltleri nemlendirerek çatlamasını engeller.

Ergenlik sivilceleri için oldukça iyileştirici özelliğe sahiptir.

Erkekler evde tıraş sabunu olarak defne sabununu kullanabilirler.

Giysilerinizi sakladığınız dolapların içerisine konularak hoş koku sağlayabilirsiniz.

DEFNE SABUNU NASIL KULLANILIR?

İlk olarak saf, doğal ve katkısız Defne sabunu kullandığınızdan emin olmalısınız yoksa hiçbir fayda sağlamamaktadır.

Defne sabunu kullanmadan önce kullanacağınız bölgeyi iyice temizlemeniz gerekmektedir.

Temizlediğiniz bölgeyi Defne sabunuyla masaj yaparak cildinize dairesel hareketlerle yedirmeniz gerekmektedir.

Defne sabununu iyice durulayıp cildinizden tam olarak arındırınız. İyice temizlenmeyen cilt sabun atıklarının cilde işlemesi ile birlikte sivilcelere neden olabilmektedir.

Kullandığınız Defne sabununu iyice temizleyerek kuru bir bezin içine sararak saklayınız. Tekrar kullanmak istediğinizde çıkararak aynı işlemleri tekrarlamanız gerekmektedir.

Defne sabununu cilt veya saç probleminden dolayı kullanıyorsanız, sorun ortadan kalkıncaya kadar devam edin. Düzenli kullanılmayan hiçbir ilaç fayda sağlamayacağı gibi Defne sabunu da fayda sağlamayacaktır.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 22:44
  1. defne sabunu
  2. Defne Sabununun Faydaları

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