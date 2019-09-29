Çoğu zaman bit bulaşması kafadan kafaya temasla geçer. Özellikle okullar gibi toplu ortamlarda saç bitinin hızlıca bulaşması mümkündür. Bu yüzden özellikle ilkokul çağındaki çocukların ve velilerinin korkulu rüyasıdır. Saç biti için önlem alırken öncelikle saç bitinin nasıl bulaştığı bilinmelidir. Peki, saç biti nasıl bulaşır?

Saç biti nasıl bulaşır?

Bit böceği asalak bir canlıdır. Her zaman bir konağa ihtiyaç duyar. Bu nedenle de insan vücudu dışında sadece 48 saat canlı kalabilir. İnsan vücudunda ise 30 gün boyunca yaşayabilir. Evcil hayvanlar bunları barındırmaz. Ama bit yumurtaları insan vücudu dışında kumaş ve battaniyelerde 10 15 gün boyunca canlı kalabilirler. Bit tedavisi yapılırken kullanılan kumaşlar, battaniyeler, havlu ve örtüler en az 60 derece su ile yıkanmalıdır. Bu işlem hastalığın tekrarlanmasını engeller.

Bitlenmenin hijyenik şartlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığı da bilinmektedir. Kaşıntı ve psikolojik etkilenmenin dışında bitlenmenin sağlık üzerinde çok ciddi etkileri görülmemektedir. Bulaşmanın kolay olması nedeni ile acilen tedaviye başlanmalıdır. Yetişkin veya çocuk fark etmeksizin günümüzde bitlenme görülebilmektedir ve bu rahatsızlığın tedavisi oldukça etkindir. Ancak bitlenme kalabalık gruplarda ise gruplara eğitim verilmeli temasta bulunmuş kişilerin erken tanısı yapılmalı ve tedaviye başlanmalıdır.

Bit bulaşmasına neden olan etkiler;

Okulda olmak

Başkalarına yakın oturmak

Aynı yatakta uyumak

Tarak, fırça veya havlu gibi kişisel eşyaları kullanmak

Saç biti nasıl temizlenir?