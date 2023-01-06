‘Sabri Ülker Bilim Ödülü’ başvuruları başladı

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil öncülüğünde araştırmalarına devam eden Harvard Sabri Ülker Merkezi tarafından düzenlenecek sempozyum, bu yıl 9-10 Mayıs tarihinde İstanbul’da bilim dünyasını bir araya getirecek. Nobel ödüllü konuşmacıların da dahil olduğu onlarca bilim insanını Türkiye’de bir araya getirecek sempozyum, genetik ve metabolizma konusunda ses getirecek çalışmaları topluma duyuracak.

‘Sabri Ülker Bilim Ödülü 2022’nin kazananı Cornell Üniversitesi Nörobiyoloji ve Davranış Bölümü Doçenti, Nancy & Peter Meinig Aile Araştırmacısı Doç. Dr. Nilay Yapıcı oldu.

Yapıcı, ‘Sinir Sisteminin Yemek Yeme Güdüsünü ve Metabolizmayı Nasıl Kontrol Ettiği’ üzerine yaptığı çalışması ile ödülü almaya hak kazanmıştı.