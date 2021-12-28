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Gündem "Sabrın sonu" diyen Aziz Babuşcu'dan olay öneri: Vazifelerine son vermek lazım
Gündem

"Sabrın sonu" diyen Aziz Babuşcu'dan olay öneri: Vazifelerine son vermek lazım

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, ekranlara çıkıp AK Parti'yi temsil ettiği iddiasıyla açıklamalarda bulunan isimlere yüklendi. Bu isimlerin AK Parti'ye karşı antipati oluşturduğunu ifade eden Babuşcu, "Bunlar durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 14:18:00 -
"Sabrın sonu" diyen Aziz Babuşcu'dan olay öneri: Vazifelerine son vermek lazım

AK Parti'nin önemli isimlerinden İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'nun son açıklamaları gündem oldu. AK Parti adına televizyonlara çıkıp konuşan insanları hedef alan Babuşcu, düşüncelerini Twitter hesabından dile getirdi.

"Vazifelerine son vermek lazım"

Paylaşımlarına "Sabrın sonu" diyerek başlayan Babuşcu, şu ifadeleri kullandı:

"TV'lerde AK Parti'yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur. Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım.

"AK Parti'ye karşı antipati oluşturmakta mahirler"

AK Parti ile ilgili hiçbir müktesebatı ve gerçek bağı olmayan bu gazeteci ve programcılar, milletin aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Haksızlık da etmeyim tabii; AK Parti'ye karşı antipati oluşturmakta oldukça mahirler!"

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