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Ekonomi Sabri Ülker Vakfı ile Bilim Sohbetleri serisi başlıyor
Ekonomi

Sabri Ülker Vakfı ile Bilim Sohbetleri serisi başlıyor

Gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesi amacıyla çalışmalar yürüten Sabri Ülker Vakfı, ses getiren projelerine Bilim Sohbetleri Serisiyle devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 19:43:00 -
Sabri Ülker Vakfı ile Bilim Sohbetleri serisi başlıyor

6 Mayıs saat 11.00’da Sabri Ülker Vakfı Youtube kanalında gerçekleşecek serinin ilk konuğu uzman Gıda Bilimcisi ve Beslenme Uzmanı Christiani Jeyakumar Henry olacak. Henry, beslenme alanında yaptığı araştırmaların gündelik beslenme alışkanlıklarına entegrasyonu için çalışmalar yürütüyor.

Önemli araştırmaları var

Henry, gıda ürünü geliştirme konularında küresel gıda şirketlerine de danışmanlık yapıyor. Vücut ağırlığı kontrolü, metabolizma düzenlemesi, diyabet ve uluslararası beslenme konularında önemli araştırmalara imza atan Christiani Jeyakumar Henry ‘Gıdalar Yeni İlaçlarımız Olacak mı?’ başlıklı sunumuyla Sabri Ülker Vakfı Youtube kanalında katılımcılarla buluşacak. Bilim Sohbetleri Serisi’nde birçok hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşılıyor. Seride Covid-19 salgınıyla öne çıkan bağışıklık ve beslenme konularına geniş yer veriliyor.

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