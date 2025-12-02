  • İSTANBUL
Sabri Ülker Vakfı genç bilim insanlarını arıyor
Aktüel

Sabri Ülker Vakfı genç bilim insanlarını arıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Sabri Ülker Vakfı genç bilim insanlarını arıyor

Beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında yenilikçi çalışmaları destekleyen “Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü” için 2026 başvuru süreci açıldı.

Sabri Ülker Vakfı’nın bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla yürüttüğü “Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü” programında bu yılın başvuru dönemi resmen başladı.

 

Başvurular 31 Ocak’ta sona eriyor

Dünyadan ve Türkiye’den önde gelen bilim insanlarından oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmesiyle sahibini bulacak olacak ödüle başvurular 31 Ocak 2026’ya kadar scienceaward.sabriulkerfoundation.org/ adresinden alınacak.

 

Sabri Ülker Vakfı’nın, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında yenilikçi bilimsel araştırmaları teşvik eden Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’ne yönelik 2026 başvuruları açıldı. Bu sene kuruluşunun 15., ödülün 10. yıl dönümünde birikimini uluslararası vizyonla güçlendirmenin heyecanını yaşayan Sabri Ülker Vakfı, "geleceğin bilim lideri"ni keşfetme vurgusuyla ödülün kapsamı ve etki alanını da global ölçekte genişletti. Ödülün değerlendirme süreci, ulusal ve uluslararası arenada referans kabul edilen bilim insanlarının yer aldığı güçlü bir seçici kurul tarafından yürütülecek. Dünyadan ve Türkiye’den önde gelen bilim insanlarından oluşan Seçici Kurul’da yer alan isimler hakkında scienceaward.sabriulkerfoundation.org/ adresinden detaylı bilgi alınabilecek.

 

Başvuru şartları nelerdir?

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında doğrudan toplumsal fayda oluşturma potansiyeli taşıyan yenilikçi çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor. Başvuru şartları ve başvuru detayları için 31 Ocak 2026’ya kadar https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org/ adresinin ziyaret edebileceği kaydedildi.

