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Ekonomi Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün kazanını ecoDrone projesi
Ekonomi

Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün kazanını ecoDrone projesi

Yıldız Holding ve Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle düzenlenen Sabri Ülker Çevre Ödülü, 4’üncü kez sahibini buldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 16:39:00 -
Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün kazanını ecoDrone projesi

Ödülü havadan tohum topu atışları gerçekleştirebilen ecoDrone projesi kazandı. ecoDrone sayesinde 10 dakikada 6 bin tohum topu toprakla buluşabiliyor. Projenin en önemli avantajı ise geleneksel ağaçlandırma yöntemlerine göre 12 kat daha az maliyetli olması. Yıldız Holding Kurumsal İletişim Grup Direktörü Tuğçe Altınsoy, Sabri Ülker Çevre Ödülü’nü kazanan ecoDrone projesinin küresel ısınmaya karşı yürütülen mücadelede Türkiye adına önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Altınsoy, şunları ifade etti: “İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak adına orman varlığının arttırılması yönündeki çalışmalar dünyamız için kritik önem taşıyor. 2019 yılında yapılan bir çalışmaya göre en az 1 trilyon ağaç dikilmesi halinde gelecek yıllarda 830 milyar tonluk emilebilmesi mümkün hale geliyor. Bu nedenle ağaç dikimi uygulamaları, iklim değişikliğiyle mücadelenin en masrafsız ve en doğal çözüm yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede ecoDrone projesinin önümüzdeki yıllarda küresel ısınmaya karşı yürütülen çalışmalarda çok önemli bir fonksiyon üstleneceğine inanıyorum. ecoDrone başta olmak üzere tüm katılımcıları değerli projeleri ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum.”

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