Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları sürüyor Sabri Ülker Vakfı’nın genç bilim insanlarını teşvik etme misyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği ‘Sabri Ülker Bilim Ödülü 2019’ yarışmasının başvuruları 31 Mart’a kadar sürecek.

Sabri Ülker Vakfı’nın genç bilim insanlarını teşvik etme misyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği ‘Sabri Ülker Bilim Ödülü 2019’ yarışmasının başvuruları 31 Mart’a kadar sürecek. Teması ‘Beslenme, Metabolizma ve Toplum Sağlığı’ olarak belirlenen yarışmaya tamamlanmış orijinal projelerle İngilizce başvuru yapılabiliyor. Kazanan bilimsel projenin 100 bin TL’yle ödüllendirileceği etkinliğin jürisinde bu yıl, uluslararası bilim insanlarının yanı sıra geçen senelerde ‘Bilim Ödülü’ kazanan isimler de yer alıyor. Sabri Ülker Bilim Ödülü 2019’un kazananı 2 Mayıs’ta açıklanacak. Yarışmaya başvurular, https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org adresinden yapılabiliyor.

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